۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

اجرای نظام ارجاع هوشمند در مازندران؛ مرگ مادران باردار کاهش یافت

ساری - معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به روند نزولی مرگ مادران باردار در سه دهه اخیر، از اجرای طرح ارجاع هوشمند در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محدثه حسنی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری امروز، کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر مادران باردار طی ۳۰ سال اخیر را حاصل توسعه خدمات نظام سلامت دانست و اظهار داشت که در گذشته آمار مرگ مادران باردار بسیار بالا بوده اما در سال‌های اخیر با گسترش مراقبت‌های بهداشتی و درمانی این رقم به کمتر از پنج هزار مورد در کشور کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه بخشی از هزینه‌های مردم ناشی از انجام آزمایش‌ها و خدمات غیرضروری پس از مراجعه به پزشک است، افزود: یکی از اهداف اجرای نظام ارجاع، ساماندهی خدمات تشخیصی و درمانی در چارچوب پروتکل‌های علمی است تا هر بیمار دقیقاً بر اساس نیاز واقعی خود و مطابق برنامه مدون تحت مراقبت قرار گیرد.

حسنی ادامه داد: این برنامه به صورت پایلوت آغاز شده و در آینده نزدیک در کل استان اجرایی می‌شود.

به گفته وی، با اجرای این طرح، همه مراجعان بر اساس یک برنامه یکپارچه به پزشکان معرفی خواهند شد و خدمات مورد نیاز آنان مطابق دستورالعمل‌های علمی درخواست و پیگیری خواهد شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران تأکید کرد: اجرای نظام ارجاع علاوه بر کاهش هزینه‌های غیرضروری و پیشگیری از اقدامات تکراری، موجب می‌شود کیفیت خدمات ارتقا یابد و بیماران از خدماتی هدفمندتر و عادلانه‌تر بهره‌مند شوند.

