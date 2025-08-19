اجرای طرح «معین مساجد» در مازندران؛ نهادها مسئول حل مشکلات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست قرارگاه راهبری مساجد استان که با محور هماهنگی برگزاری همایش روز جهانی مسجد برگزار شد، با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه مساجد در جامعه اظهار داشت: فعال‌سازی این پایگاه‌های دینی مهم‌ترین راه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات مساجد تنها با نگاه حمایتی حل نمی‌شود، افزود: طرح «معین مساجد» فرصتی است تا دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در کنار هیئت‌های امنای مساجد قرار گیرند و هر یک به فراخور وظایف خود در رفع کمبودها نقش‌آفرین باشند. بر اساس این طرح، نهادهایی همچون شهرداری‌ها، اداره اوقاف، بقاع متبرکه و بسیج سازندگی مسئولیت مستقیم در پشتیبانی از مساجد خواهند داشت.

آیت‌الله محمدی لائینی توقف فعالیت هیئت امنای مساجد را اقدامی غیرعقلانی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که مسئولان جدید تعیین نشده‌اند، هیئت‌های قبلی باید وظایف خود را ادامه دهند و هرگونه وقفه در این زمینه آسیب‌زا است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضعف بودجه مساجد را نماد نگاه درجه‌دوم به مسائل فرهنگی و دینی عنوان کرد و افزود: مادامی که این نگاه تغییر نکند، مساجد از مظلومیت خارج نخواهند شد.

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین بر لزوم ضمانت اجرایی برای مصوبات طرح «محله‌های مهدوی» تأکید کرد و گفت: مصوبات این طرح باید پشتوانه اجرایی داشته باشد تا توسط دستگاه‌های متولی به مرحله عمل برسد، در غیر این صورت صرفاً روی کاغذ باقی می‌ماند.

وی در پایان با انتقاد از جلسات و مصوبات بی‌نتیجه خاطرنشان کرد: مهم آن است که این برنامه‌ها به جذب واقعی جوانان و خانواده‌ها به مساجد منجر شود و روح تازه‌ای در این پایگاه‌های دینی دمیده شود.