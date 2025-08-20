به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین مهدیان، در بازدید از تحریریه خبرگزاری مهر، با اشاره به اقدامات برجسته این سازمان در ایام اربعین امسال اظهار کرد: تا سال گذشته، موکبهای استان گلستان در مرز مهران فعال بودند، اما امسال برای نخستینبار و با همراهی و حمایت سازمان اوقاف، موکب امامزادگان استان در شهر سامرا برپا شد.
وی افزود: این اقدام بهویژه برای سامرا که شهری مظلوم است، بسیار مهم بود. حضور ما در کنار مردم و زائران این شهر، علاوه بر خدمترسانی، باعث ایجاد پیوندهای عمیق فرهنگی و اجتماعی شد.
مهدیان با اشاره به اهمیت همکاری بینالمللی در ایام اربعین، ادامه داد: یکی از نکات مثبت این تجربه، همکاری موکبهای مردمی سامرا با موکبهای ایرانی بود. این همکاری موجب شد که اهل سنت منطقه نیز با رغبت در خدمترسانی به زائران مشارکت داشته باشند.
وی همچنین به تلاشهای رسانهای در این زمینه اشاره کرد و گفت: با وجود کمبود امکانات رسانهای، تلاش کردیم به قدر توان اطلاعرسانی کنیم. امیدواریم سال آینده با حضور نمایندگان رسانههای استان این خلأ جبران شود.
مدیرکل اوقاف گلستان در ادامه به فعالیتهای فرهنگی این سازمان در ایام محرم و صفر اشاره کرد و گفت: در امامزادگان شاخص استان همچون امامزاده عبدالله و امامزاده یحیی بن زید (ع)، برنامههای مذهبی فاخر با حضور مداحان و سخنرانان برجسته برگزار میشود.
وی همچنین از تقویت فعالیتهای قرآنی در استان خبر داد و افزود: اوقاف تنها نهاد است که در تمامی سطوح مسابقات قرآن از شهرستانی تا بینالمللی فعال است و از مؤسسات قرآنی بهطور جدی حمایت میکند.
مهدیان در ادامه از راهاندازی مراکز نیکوکاری در امامزادگان خبر داد و گفت: در قالب طرح قرار دوازدهم، نخستین مجموعه نیکوکاری امامزاده عبدالله (ع) فعالیت خود را آغاز کرده است. این مرکز مأموریت دارد کالاهای ضروری خانوادههای نیازمند را تأمین کند.
وی افزود: در مرحله نخست بیش از ۳۰۰ قلم کالا شامل لوازم خانگی و ضروریات زندگی تهیه شده که بهزودی میان خانوادههای محروم توزیع خواهد شد.
مدیرکل اوقاف گلستان در ادامه با اشاره به پروژههای بزرگ اقتصادی که توسط این سازمان در استان در حال اجراست، گفت: مجموعه اوقاف همزمان با انجام وظایف فرهنگی و مذهبی، برای کمک به معیشت مردم و ایجاد اشتغال از ظرفیت موقوفات استفاده میکند.
وی ادامه داد: در حال حاضر چندین طرح در حوزه پرورش دام سبک و سنگین، پرورش ماهی و ماهیان خاویاری، و تولید انرژیهای تجدیدپذیر در دست اجراست. از جمله پروژههای پرورش ماهی ۵۰ تنی در میرسعدالله، مزرعه خاویاری در علیآباد و طرح تولید برق خورشیدی یک مگاواتی در موقوفه میرسعدالله که تا دو ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
مهدیان در پایان با اشاره به پروژههای احیای موقوفات تاریخی استان گفت: تاکنون ۱۹ طرح برای احیا و مرمت موقوفات تاریخی آگهی شده که از این تعداد ۶ پروژه به مرحله قرارداد رسیده و چند پروژه دیگر در حال نهایی شدن است.» وی افزود: تا بهحال نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع سازمانی و سرمایهگذاری جذب شده که تمام این منابع در جهت رونق اقتصادی استان و احیای موقوفات بهکار گرفته خواهد شد.
