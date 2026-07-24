علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر از واژگونی یک دستگاه خودروی ال‌۹۰ در محور میامی به شاهرود خبر داد و اظهار کرد: این حادثه صبح جمعه در کیلومتر ۳۰ این محور به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند، افزود: عملیات امدادرسانی به مصدومان بلافاصله آغاز شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان سمنان با اشاره به شمار آسیب‌دیدگان این سانحه گفت: این حادثه پنج مصدوم بر جای گذاشت که خدمات اولیه درمانی در محل به آنان ارائه شد.

باغبان ادامه داد: بخشی از مصدومان پس از دریافت خدمات درمان سرپایی در محل حادثه، وضعیت پایداری داشتند و سایر مصدومان برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های امدادی خاطرنشان کرد: انتقال مصدومان به بیمارستان با همکاری عوامل اورژانس انجام شد و عملیات امدادرسانی پس از ایمن‌سازی صحنه حادثه به پایان رسید.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان سمنان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.