سهم دوهزار میلیارد تومانی کردستان از اوراق مرابحه در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر سهشنبه در جلسه تبیین روند فرآیند انتشار اوراق مرابحه با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی استان، اظهار داشت: دولت در راستای تأمین مالی پروژههای عمرانی و توسعهای، طرح انتشار اوراق اسلامی مرابحه را از سال گذشته آغاز کرده است.
وی افزود: این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و سهم استان کردستان از این اوراق، ۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی در این زمینه، گفت: انتظار میرود دستگاهها با تبیین موضوع و اطلاعرسانی دقیق، زمینه استفاده پیمانکاران استان از این ظرفیت مالی را فراهم کنند.
