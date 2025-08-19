  1. استانها
  2. کردستان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

سهم دوهزار میلیارد تومانی کردستان از اوراق مرابحه در سال ۱۴۰۴

سهم دوهزار میلیارد تومانی کردستان از اوراق مرابحه در سال ۱۴۰۴

سنندج – رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: در سال ۱۴۰۴ سهم استان از اوراق مرابحه ۲ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر سه‌شنبه در جلسه تبیین روند فرآیند انتشار اوراق مرابحه با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار داشت: دولت در راستای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای، طرح انتشار اوراق اسلامی مرابحه را از سال گذشته آغاز کرده است.

وی افزود: این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و سهم استان کردستان از این اوراق، ۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌ها با تبیین موضوع و اطلاع‌رسانی دقیق، زمینه استفاده پیمانکاران استان از این ظرفیت مالی را فراهم کنند.

کد خبر 6565336

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها