محمدی: سهم کردستان از اوراق اسلامی دو همت است

سنندج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: سهم استان کردستان از اوراق مرابحه اسلامی دو همت است که این اوراق برای تامین منابع مالی پروژه‌های استانی استفاده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی شامگاه شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی کردستان اظهار کرد: امسال باید از ظرفیت اوراق مرابحه استفاده کنیم اما هیچکدام از بانک‌ها قدم اساسی را برنداشته‌اند و نیاز است همه بانک‌ها کمک کنند.

محمدی با انتقاد از این وضعیت خاطرنشان کرد: تنها چند بانک همکاری‌های اولیه‌ای داشته‌اند و این موضوع حیثیتی و کلان برای استان است.

وی افزود: کردستان دو همت ظرفیت دارد تا از اوراق مرابحه اسلامی برای تأمین منابع مالی پروژه‌های استانی استفاده کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان تصریح کرد: در استان‌های دیگر مدل‌های مختلفی پیاده‌سازی شده است، اما متأسفانه در کردستان به توافقی نرسیده‌ایم، در حالی که برخی استان‌ها مانند قزوین و زنجان در این زمینه موفق عمل کرده‌اند، ما تنها پاسخ‌هایی مبنی بر نداشتن مجوز دریافت کرده‌ایم.

وی به مصوبات کارگروه زیربنایی استان پرداخت و یادآور شد: مدیران ادارات استان باید در مورد مصوبات کارگروه رای گیری و اظهارنظر کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: ۵۹ طرح کارگروه زیربنایی استان مطرح و مصوب شده است که باید در این شورا مورد ارزیابی و تصویب نهایی قرار گیرند.

