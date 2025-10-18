محمدی: سهم کردستان از اوراق اسلامی دو همت است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی شامگاه شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی کردستان اظهار کرد: امسال باید از ظرفیت اوراق مرابحه استفاده کنیم اما هیچکدام از بانکها قدم اساسی را برنداشتهاند و نیاز است همه بانکها کمک کنند.
محمدی با انتقاد از این وضعیت خاطرنشان کرد: تنها چند بانک همکاریهای اولیهای داشتهاند و این موضوع حیثیتی و کلان برای استان است.
وی افزود: کردستان دو همت ظرفیت دارد تا از اوراق مرابحه اسلامی برای تأمین منابع مالی پروژههای استانی استفاده کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان تصریح کرد: در استانهای دیگر مدلهای مختلفی پیادهسازی شده است، اما متأسفانه در کردستان به توافقی نرسیدهایم، در حالی که برخی استانها مانند قزوین و زنجان در این زمینه موفق عمل کردهاند، ما تنها پاسخهایی مبنی بر نداشتن مجوز دریافت کردهایم.
وی به مصوبات کارگروه زیربنایی استان پرداخت و یادآور شد: مدیران ادارات استان باید در مورد مصوبات کارگروه رای گیری و اظهارنظر کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان گفت: ۵۹ طرح کارگروه زیربنایی استان مطرح و مصوب شده است که باید در این شورا مورد ارزیابی و تصویب نهایی قرار گیرند.
