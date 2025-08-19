بانوان دوچرخه سوار استان سمنان ۳ مدال کشوری گرفتند

ملیحه رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به افتخار آفرینی تیم دوچرخه سواری بانوان استان سمنان در مسابقات کشوری بیان کرد: تیم دوچرخه سواری استان سمنان در بخش بانوان موفق شد به دو عنوان مهم در مسابقات قهرمانی کشور دست یابد.

وی افزود: مسابقات قهرمانی کشور در رشته پیست در ورزشگاه آزادی تهران پیگیری شد و در قسمت سرعت (اسپرینت) خانم کیمیا تسلیمی موفق به کسب عنوان اول و مدال طلا شد، همچنین در قسمت ۱۰۰۰ متر تعقیبی کیمیا تسلیمی توانست به مقام دوم و مدال نقره دست یابد.

سرپرست تیم دوچرخه سواری بانوان استان سمنان ادامه داد: تیم دوچرخه سواری استان سمنان شامل دو ورزشکار بود که خانم نجمه حسین پور نیز توانست به دو عنوان پنجمی مسابقات دست یابد.

رجبی افزودک لازم به ذکر است با توجه به عملکرد خوب بانوان در مسابقات مذکور از لحاظ تیمی توانستیم به مقام ششم کشور دست پیدا کنیم.