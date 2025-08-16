صنایع و بخش خصوصی برای حمایت از کوراش وارد میدان شوند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش خسرویار، شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان کوراش خراسان شمالی که در کمپ تیم‌های ملی کوراش برگزار شد، اظهار کرد: نظر مقام عالی وزارت ورزش این بود که رشته‌هایی با ریشه و ظرفیت بومی در همان استان‌ها تقویت شوند و با پیگیری‌های استاندار خراسان شمالی، مسئولیت ملی کوراش به این استان واگذار شد.

وی افزود: استقرار انجمن کوراش کشور در خراسان شمالی یک اتفاق تاریخی برای ورزش ایران است و استان به عنوان پایلوت ملی این رشته شناخته می‌شود.

خسرویار به دستاوردهای کوراش‌کاران خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: ورزشکاران خراسان شمالی موفق به کسب نخستین مدال طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو شدند، همچنین نخستین کمپ بین‌المللی کوراش جهان در بجنورد تأسیس شد و پیش از کمپ دوم در ازبکستان به بهره‌برداری رسید.

به گفته وی، در آخرین کاروان ورزشی ایران پنج کوراش‌کار از خراسان شمالی حضور داشتند که همگی موفق به کسب مدال شدند. علاوه بر این، انتخاب سرمربیان تیم‌های ملی آقایان و بانوان و همچنین سرپرست تیم ملی نیز از این استان انجام شده است.

سرپرست انجمن کوراش کشور در پایان بیان کرد: با استقرار این انجمن در خراسان شمالی فرصت بی‌نظیری برای توسعه کوراش در کشور فراهم شده و لازم است صنایع و بخش خصوصی برای حمایت از این رشته وارد میدان شوند.