به گزارش خبرگزاری مهر، مارال ترکمان ملی‌پوش فوتسال بانوان پس از حضور در جمع ستارگان جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین از نگاه فیفا اظهار کرد: برای من پوشیدن پیراهن تیم ملی فقط یک مسابقه ورزشی نیست، یک مسئولیت بزرگ و یک عشق همیشگی است. امروز که نام ایران در بین ۱۶ تیم برتر دنیا قرار گرفته، می‌دانم پشت این موفقیت سال‌ها تلاش، اشک، لبخند و ایستادگی تمام هم‌تیمی‌هایم وجود دارد.

وی در ادامه بیان داشت: جام جهانی برای ما فقط یک رقابت نیست؛ فرصتی است تا نشان دهیم دختران ایرانی می‌توانند در بالاترین سطح دنیا بدرخشند. من و هم‌تیمی‌هایم هر روز با امید و انگیزه تمرین می‌کنیم چون باور داریم می‌توانیم در فیلیپین تاریخ‌ساز شویم.

ترکمان درباره جام جهانی آینده هم گفت: وقتی می‌دانم صدای تشویق مردم ایران از هزاران کیلومتر دورتر به قلبمان می‌رسد، همه خستگی‌هایم فراموش می‌شود. ما برای شادی دل مردم‌مان می‌جنگیم، برای پرچم ایران. این جام جهانی آغاز یک راه تازه است و من مطمئنم دختران فوتسال ایران با اتحاد، ایمان و تلاش می‌توانند رؤیای قشنگی برای نسل‌های آینده بسازند.