  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۰۵

ورزشگاه غدیر اهواز چه زمان آماده میزبانی لیگ برتر فوتبال می‌شود؟

ورزشگاه غدیر اهواز چه زمان آماده میزبانی لیگ برتر فوتبال می‌شود؟

اهواز - ورزشگاه غدیر اهواز به دلیل مشکلات زیرساختی، از جمله کیفیت نامناسب چمن،امکان میزبانی بازی‌های خانگی استقلال خوزستان را ندارد و بازسازی آن باهدف آماده‌سازی تادو ماه آینده تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی‌تمیم، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی تلویزیونی اظهار کرد: ورزشگاه غدیر اهواز به دلیل ایرادات متعدد، از جمله چمن غیراستاندارد، فعلاً نمی‌تواند میزبان مسابقات لیگ برتر باشد.

وی افزود: ناظران فدراسیون فوتبال سال گذشته بیش از ۳۰ مورد اشکال از این ورزشگاه گزارش کردند. با استفاده از اعتبارات استانی، اقداماتی نظیر نصب ۲۴ گیت ورودی، اسکوربورد تمام اچ‌دی و ایجاد جایگاه اختصاصی بانوان انجام شده است.

بنی‌تمیم با اشاره به پیگیری‌های فدراسیون فوتبال در تیرماه ۱۴۰۴، بیان کرد: به درخواست تیم استقلال خوزستان، خاک چمن ورزشگاه برداشته شده و تا دو ماه آینده زیر کشت خواهد رفت. بازسازی کامل ورزشگاه طبق برنامه پیش می‌رود تا به استانداردهای لازم برسد.

وی تأکید کرد که این اقدامات برای ارتقای زیرساخت‌های ورزشی استان و بازگشت استقلال خوزستان به ورزشگاه غدیر انجام می‌شود.

هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران با عنوان جام خلیج فارس از دیروز آغاز شد. امروز، استقلال خوزستان به دلیل مشکلات ورزشگاه غدیر، در ورزشگاه پاس قوامین تهران از شمس آذر قزوین میزبانی می‌کند. این تیم تا زمان تکمیل بازسازی ورزشگاه غدیر، ناچار به برگزاری بازی‌های خانگی خود در تهران است.

کد خبر 6565485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها