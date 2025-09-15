مصاحبه مدیرعامل استقلال خوزستان شیرینی پیروزی برابر استقلال را تلخ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص فرآیند بازسازی استادیوم غدیر اهواز، بیان کرد: ورزشگاه غدیر که کاملاً متروکه شده بود، حدود سه سال و نیم پیش با کمک علی محمدی مدیرعامل گروه ملی فولاد، مجموعه باشگاه استقلال و اقدامات اداره کل ورزش و جوانان مجدد به چرخه بازگشت.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: شرایطی فراهم کردیم که بتوان مسابقات لیگ دسته یک را در این استادیوم برگزار کرد.

وی عنوان کرد: با کمک اعتبارات وزرات ورزش و استانداری، اقدامات عمده دیگری در این ورزشگاه انجام شد که از جمله آن می‌توان به خریداری و نصب ۲۴ گیت ورودی، خریداری و نصب ایکس ری، اجرای جداکننده ورودی بانوان، فول اچ دی کردن اسکوربورد، خریداری و نصب دوربین‌های چهره زن اشاره کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به اینکه سال‌ها محوطه و پارکینگ تاریک بود، بیان کرد: روشنایی محوطه اورهال شد و همچنین روشنایی استادیوم به حدود ۶۰۰ لوکس نوری رسید.

به گفته بنی تمیم، آسانسور دکل‌های روشنایی نیز به چرخه بازگرداننده شد.

وی در خصوص اینکه قول داده شد بود ورزشگاه برای نیم فصل آماده شود، اظهار کرد: آن زمان قرار بود اصلاح چمن صورت گیرد اما فدراسیون اواخر تیرماه اعلام کرد که چمن باید بازسازی شود لذا بلافاصله نسبت به این موضوع اقدام کرده و قراردادی با پیمانکار منعقد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: تلاش خود را می‌کنیم که به نیم فصل رسانده شود اما کیفیت ملاک و مهم است.

بنی تمیم گفت: پیمانکار حدود ۱۰ روز گذشته کار را آغاز کرده، برداشت خاک انجام شده و خرید خاک نیز انجام شد. همچنین نمونه خاک به آزمایشگاه ارسال شده و چنانچه به لحاظ درصد EC (شوری خاک) تأیید شود، کار خاک ریزی و کاشت چمن توسط پیمانکار انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه در خوزستان توپ در زمین دیگری انداخته می‌شود، تصریح کرد: قدردان باشگاه فولاد خوزستان هستم که سال گذشته کمک کرده و استادیوم را در اختیار فولاد خوزستان قرار داد، همچنین استقلال خوزستان نیز با استقلال ملاثانی همکاری داشت که این اتحاد و همدلی باید وجود داشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان تاکید کرد: اگر زیرساختی در استان وجود دارد متعلق به مردم است اما باید با احترام متقابل کار پیش رود.

بنی تمیم افزود: فولاد خوزستان به رغم سختگیری‌هایی که داشت اما همکاری صورت گرفت و ورزشگاه را در اختیار استقلال خوزستان قرار داد لذا این تیم باید مطالبات را از راه خود و محترمانه بیان کند.

وی با گلایه مندی از باشگاه استقلال خوزستان گفت: پس از بازی این تیم مقابل استقلال تهران، با مصاحبه‌ای که پس از بازی انجام شد، شیرینی و حلاوت به تلخی کشانده شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: استادیوم غدیر اهواز بیش از سه سال است که با حداقل هزینه در اختیار باشگاه استقلال خوزستان قرار داده شده و تاکنون کنار آنها بوده‌ایم، هر آنچه از دستمان بر می آمده برای تکمیل استادیوم به کار گرفته‌ایم.

به گفته بنی تمیم، قرار است اداره مالیات در خصوص روشنایی زمین اقداماتی صورت گیرد تا مشکل روشنایی برطرف شود.