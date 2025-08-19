  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲

هفته اول لیگ بیست‌وپنجم؛

پیروزی یک نیمه‌ای سپاهان مقابل ملوان در انزلی

پیروزی یک نیمه‌ای سپاهان مقابل ملوان در انزلی

نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و ملوان بندرانزلی با تک گل میهمان در انزلی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی مقابل سپاهان اصفهان از ساعت ۱۹:۴۵ امشب از هفته نخست لیگ برتر در ورزشگاه سیروس قایقران پذیرایی کرد که نیمه نخست با پیروزی یک بر صفر میهمان اصفهانی همراه بود.

آریا یوسفی (۱۳) برای سپاهان در نیمه اول گلزنی کرد.

سپاهان در دقایق ابتدایی فشار مضاعف روی دروازه میزبان ایجاد کرد و توانست مزد حمله‌های خود را با گلزنی آریا یوسفی روی پاس کاوه رضایی بگیرد.

در ادامه، قوی سپید انزلی با تشویق‌های ممتد هواداران خود سعی بر حبران نتیجه با استفاده از نفود از جناحین و ارسال‌های بلند روی دروازه سیدحسین حسینی داشت. آنها در دقیقه ۳۹ با ضربه سر دانیال ایری تیر دروازه سپاهان را به لرزه درآوردند تا نیمه اول با همان یک گل به پایان برسد.

