خرید گران‌قیمت پرسپولیس به سپاهان رسید

مدافع مشهور خارجی پرسپولیس در دیدار با سپاهان اصفهان در ترکیب قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرژ اوریه مدافع خارجی تازه وارد پرسپولیس که سابقه بازی در ویارئال اسپانیا و پاری سن ژرمن فرانسه را دارد به دلیل اینکه مجوز بازی کردن او در لیگ برتر ایران تنها دو ساعت قبل از بازی با فجر شهید سپاسی رسید نتوانست در هفته اول برای تیمش بازی کند.

باشگاه پرسپولیس امروز موفق شد قرارداد اوریه را در سازمان لیگ ثبت کند و برای صدور مجوز بازی او در لیگ برتر ایران نیز اقدام کند تا مشکلی جهت قرار گرفتن در لیست بازیکنان پرسپولیس برای دیدار هفته دوم مقابل سپاهان اصفهان نداشته باشد.

تیم فوتبال پرسپولیس دوشنبه (۳ شهریور) مقابل سپاهان اصفهان در ورزشگاه نقش جهان بازی می‌کند.

