به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی کاپیتان و دروازهبان فصل گذشته تیم فوتبال استقلال، پس از ۱۳ سال حضور در این تیم از جمع آبیپوشان جدا شد و به سپاهان پیوست.
ماجرای جدایی حسینی از استقلال حاشیههای زیادی داشت. فریده شجاعی، عضو هیئتمدیره باشگاه استقلال، در تاریخ ۵ مرداد و در حاشیه مراسم قرعهکشی فصل بیست و پنجم لیگ برتر فاش کرد که برای تعیین تکلیف ماندن یا جدایی حسینی در هیئتمدیره رأیگیری انجام شده بود. او توضیح داد که در این رأیگیری، حسینی نتوانست رأی لازم را برای ماندن کسب کند. شجاعی همچنین تاکید کرد که خودش موافق تمدید قرارداد این دروازهبان بوده و علاقه داشته حسینی در استقلال بماند، اما شرایط برخلاف میل او رقم خورد.
علی تاجرنیا رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال شامگاه دوشنبه ۲۷ مرداد، در یک برنامه تلویزیونی جزئیات بیشتری را بازگو کرد. او گفت: من به نظری جویباری اعلام کرده بودم که موافق ماندن سید حسین حسینی هستم و حداقل این بازیکن را حفظ کنید، اما چنین نشد.
تاجرنیا همچنین یادآور شد که ساپینتو، سرمربی وقت استقلال، تمایل زیادی به جذب دروازهبان خارجی داشت و در بین سه گزینه نهایی وی نام حسینی در آن دیده نمیشد.
با مرور آرای اعضای هیئتمدیره استقلال، مشخص شد که محمودرضا بابایی، علی نظری جویباری و مجتبی فریدونی مخالف تمدید قرارداد حسینی بودهاند در حالیکه فریده شجاعی و علی تاجرنیا نظر مثبت داشتند.
در نتیجه با برتری سه رأی منفی در برابر دو رأی مثبت، ادامه همکاری با کاپیتان استقلال منتفی شد. به این ترتیب و با توجه به اصرار ساپینتو بر جذب گلر خارجی، قرارداد سید حسین حسینی با استقلال تمدید نشد و او پس از سالها حضور در جمع آبیها، راهی سپاهان شد.
