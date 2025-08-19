به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار نخست خود در لیگ بیست و پنجم برابر فجر شهید سپاسی، چند مهره کلیدی خود را در اختیار نداشت و به تساوی یک - یک رسید.

میلاد سرلک، مجتبی فخریان، سرژ اوریه و مرتضی پورعلی‌گنجی به دلیل مصدومیت غایب بودند تا نتوانند در لیست این تیم برای نخستین بازی فصل قرار بگیرند.

مصدومان پرسپولیس قرار است امروز زیر نظر کادر پزشکی پرسپولیس تست‌های نهایی را پشت سر بگذارند تا در صورت بهبود شرایط، امکان حضور در بازی حساس هفته دوم برابر سپاهان را پیدا کنند. همچنین اوستون اورونوف که در مسابقه قبلی تنها ۱۳ دقیقه فرصت بازی پیدا کرد، بار دیگر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا در صورت امکان بتواند در ترکیب اصلی این تیم بازی کند.

شایان ذکر است پیام نیازمند نیز به دلیل عدم صدور مجوز بازی از سوی سازمان لیگ نتوانست پرسپولیس را در دیدار با فجر همراهی کند و گلر اصلی سرخ‌ها برای رویارویی با تیم سابق خود قطعا در ترکیب قرار خواهد گرفت.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان اصفهان دوشنبه ۳ شهریور برگزار می‌شود.