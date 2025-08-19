به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی رسمی و با حضور مدیران ارشد ستادی، الهام برنا به سمت سرپرستی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان لرستان منصوب شد.

این مراسم که امروز سه شنبه در سالن اجتماعات اداره کل کتابخانه‌های عمومی لرستان برگزار شد، با حضور هیئتی از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همراه بود.

از جمله حاضران در این مراسم می‌توان به محمد خلج، دستیار دبیرکل نهاد کتابخانه‌های کشور، حجت‌الله منصوری، مدیرکل بازرسی نهاد، محمدهادی ناصری طاهری، مدیرکل امور استان‌ها، انجمن‌ها و مشارکت‌های نهاد و سجاد عمرانی، مدیرکل دفتر مرکزی حراست نهاد اشاره کرد.

همچنین فاطمه ایرانی، سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری لرستان به نمایندگی از استاندار و جمعی از کارکنان ستادی اداره کل کتابخانه‌های عمومی لرستان نیز در این آئین حضور داشتند.

در این مراسم، پس از قدردانی از زحمات سرپرست پیشین، با ابلاغ حکمی از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، «الهام برنا» به عنوان سرپرست جدید اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان لرستان معرفی شد.