ترامپ: در حال فراهم کردن مقدمات نشست پوتین و زلنسکی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا گفت: ما در حال فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست بین «ولادمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین هستیم.
ترامپ افزود: میخواهم ببینم از دیدار پوتین و زلنسکی چه نتیجهای حاصل میشود.
رئیسجمهور آمریکا تاکید کرد که با وجود پیچیده دانستن بحران اوکراین، نسبت به حل آن خوشبین است.
وی افزود که اگر بین او و پوتین تفاهم وجود نداشت، ایالات متحده در خطر بود.
ترامپ گفت که بر این باور است پس از مذاکرات موفقیتآمیزش با پوتین و زلنسکی، شانس خوبی برای حل مناقشه در اوکراین وجود دارد.
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به اینکه بین او و پوتین تفاهم وجود دارد مدعی شد: همیشه خوب است که دو کشور مسلح به سلاح هستهای با هم کنار بیایند.
وی افزود: فکر میکنم اوضاع به سمت جنگ جهانی سوم پیش میرفت. این اتفاق الان نخواهد افتاد. این چیز خوبی است. دیگر چیزی برای نگرانی وجود ندارد.
کاخ سفید پیش از این اعلام کرده بود که زمان مذاکرات سه جانبه درباره اوکراین به نتیجه دیدار پوتین و زلنسکی بستگی دارد.
نشریه پولیتیکو پیش از این به نقل از یک مقام مسئول در دولت دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و یک منبع نزدیک به وی اعلام کرد که کاخ سفید برای برگزاری نشست سه جانبه پوتین، ترامپ و زلنسکی در بوداپست پایتخت مجارستان برنامهریزی میکند.
گفتنی است که ولادیمر پوتین پیشنهاد برگزاری این نشست احتمالی را در مسکو مطرح کرده بود که با مخالفت اوکراین روبرو شد.
از سوی دیگر وزیر خارجه سوئیس به شبکه خبری سی ان ان گفته بود که کشورش از میزبانی مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین استقبال میکند.
فرانسه نیز خواستار برگزاری این نشست در سوئیس شده بود.
ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید نشستی چندجانبه را با هدف حل و فصل جنگ اوکراین برگزار کرد.
این مذاکرات با حضور زلنسکی، ماکرون، کِر استارمر، نخستوزیر انگلیس، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، و الکساندر استاب، رئیسجمهور فنلاند، همچنین مارک روته، دبیرکل ناتو و اورزلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا برگزار شد.
کاخ سفید برای اولین بار در تاریخ به طور همزمان میزبان این تعداد از مقامات اروپایی بود. پیش از این مذاکرات چندجانبه، دیداری رو در رو بین ترامپ و زلنسکی برگزار شد که حدود یک ساعت به طول انجامید.
ترامپ در میانه این رایزنیها با پوتین تماس گرفت.
