انحلال تدریجی مرکز مقابله با «نفوذ روسیه» در دولت ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که ماموریت‌های اصلی مرکز غیرضروری «نفوذ شرورانه خارجی» به سایر نهادها واگذار خواهد شد.

کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۹ به‌دنبال ادعاها درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا که به پیروزی دونالد ترامپ منجر شد، این مرکز را تاسیس کرد. در حالی که مسکو این ادعا را رد کرده است، ترامپ و جمهوری‌خواهان مدعی شده‌اند که این اتهامات بخشی از تلاش دموکرات‌ها برای غیرمشروع‌سازی پیروزی وی در انتخابات و تضعیف ریاست جمهوری‌اش مطرح شده است.

گابارد اعلام کرد: دولت قبلی برای توجیه سرکوب آزادی بیان و سانسور مخالفان سیاسی، «مرکز نفوذ شرورانه خارجی» و نسخه‌های قبلی آن را مورد استفاده قرار می‌داد.

وی از اواسط جولای اقدام به انتشار اسناد مختلفی کرده که به ادعای وی تلاش هماهنگ مقامات ارشد دولت باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا برای کودتا علیه ترامپ و طرح اتهام توطئه با روسیه علیه وی را برملا می‌کند. گابارد روز سه‌شنبه گفت که برخلاف ادعاها، «به نظر نمی‌رسد که مسکو یکی از نامزدها را به دیگری ترجیح داده باشد.»