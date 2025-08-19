به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پولیانسکی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: جنایات جنسی در جریان درگیریها منزجرکننده و غیرقابل قبول است اما تلاشها برای دستکاری حقایق و سیاسی کردن آنها نیز به همان اندازه منزجرکننده است.
وی افزود: استانداردهای دوگانه، دستکاری در روششناسی و سیاسی کردن مسائل بشردوستانه، ارزش و اثربخشی گزارشگران ویژه دبیرکل را زیر سوال میبرد.
معاون نماینده روسیه ادامه داد: اگر دبیرکل سازمان ملل متحد مایل به بهبود اثربخشی این سازمان و سطح اعتماد به سازمان ملل متحد است، توصیه میکنیم که ابتدا بر اصلاح روشهای کاری خود برای تضمین بیطرفی متمرکز باشد. این موضوع به ویژه در موارد حساسی مانند خشونت جنسی در مناقشات مهم است. متأسفانه، فعالیتهای آنها حتی از حداقل استانداردهای قابل قبول نیز پایینتر است.
