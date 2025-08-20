به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، تمیم خلاف سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر تاکید کرد که آتش بس در غزه کلید اصلی ورود کمک‌های انسانی به این باریکه است. قاهره هنوز هیچ پاسخ رسمی از سمت طرف صهیونیستی در خصوص پیشنهاد آتش بس دریافت نکرده است.

وی افزود: توپ الان در زمین تل آویو است تا به این پیشنهاد پاسخ دهد.

خلاف تصریح کرد: بدون چشم انداز سیاسی واقعی برای تشکیل کشور فلسطین، بحران کنونی حل نمی‌شود.

وی بیان کرد: مصر به تلاش‌های خود برای تحقق ثبات و بازگشت به مسیر سیاسی پایبند است.

پیش از این قطر اعلام کرده بود که پاسخ حماس به این پیشنهاد مثبت بوده است.