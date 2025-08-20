  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

مصر: هنوز پاسخی از سمت تل‌آویو درباره پیشنهاد آتش‌بس دریافت نکرده‌ایم

مصر: هنوز پاسخی از سمت تل‌آویو درباره پیشنهاد آتش‌بس دریافت نکرده‌ایم

سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که هنوز هیچ پاسخ رسمی از سمت رژیم صهیونیستی در خصوص پیشنهاد جدید آتش بس در غزه دریافت نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، تمیم خلاف سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر تاکید کرد که آتش بس در غزه کلید اصلی ورود کمک‌های انسانی به این باریکه است. قاهره هنوز هیچ پاسخ رسمی از سمت طرف صهیونیستی در خصوص پیشنهاد آتش بس دریافت نکرده است.

وی افزود: توپ الان در زمین تل آویو است تا به این پیشنهاد پاسخ دهد.

خلاف تصریح کرد: بدون چشم انداز سیاسی واقعی برای تشکیل کشور فلسطین، بحران کنونی حل نمی‌شود.

وی بیان کرد: مصر به تلاش‌های خود برای تحقق ثبات و بازگشت به مسیر سیاسی پایبند است.

پیش از این قطر اعلام کرده بود که پاسخ حماس به این پیشنهاد مثبت بوده است.

کد خبر 6566015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها