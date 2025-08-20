جزئیات عملیات ضد صهیونیستی حماس در خان یونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، رسانه‌های عبری فاش کردند که عناصر حماس صبح امروز تلاش کردند تا عملیات اسارت نظامیان صهیونیست را در رفح انجام دهند.

این حمله یک نقطه استقرار تیپ کفیر در شمال رفح را هدف قرار داد و مبارزان حماس با مشارکت حدود ۱۵ نفر حمله دوجانبه‌ای را به سنگر تیم رزمی ۹۰۰ انجام دادند.

این حمله منجر به زخمی شدن چندین نظامی شد که با بالگرد به بیمارستان‌های نظامی منتقل شدند. بر اساس گزارش‌های موجود، حال دست کم یکی از نظامیان وخیم گزارش شده است.

رادیو رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که گروه بزرگی از شبه نظامیان تلاش کردند تا به یک مقر پیشرفته ارتش نفوذ کنند.

بنا بر این گزارش این حمله حدود ساعت ۹ صبح توسط گروهی متشکل از بیش از ۱۰ شبه نظامی به محل واقع در خان یونس انجام شد.

عناصر حماس در این عملیات که بیش از نیم ساعت طول کشید، با استفاده از مسلسل و راکت‌انداز آر پی جی به سمت دشمن صهیونیستی آتش گشودند.

بنا بر گزارش رادیو اسرائیل مبارزانی که صبح امروز در حمله شرکت داشتند، از یکی از تونل‌ها خارج شده و به ورودی یکی از مواضع ارتش اشغالگر رسیدند. آنها از فاصله صفر با نظامیان حاضر در مقر درگیر شدند.

رادیو اسرائیل اعلام کرد که برآوردها نشان می‌دهد که مبارزان قصد داشتند وارد موضع شده و نظامیان را به اسارت بگیرند.

شبکه عبری زبان کان گزارش داد که گروهی متشکل از حداقل ۱۴ تا ۲۰ مبارز مقاومت فلسطین از یک تونل نزدیک به محل استقرار نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی خارج شدند و با شلیک موشک‌های ضد زره و رگبار سلاح‌های خودکار مواضع اشغالگران را هدف قرار دادند.

ایتای بلومنتال خبرنگار شبکه کان مدعی شد که درگیری مستقیم به شهادت دست‌کم ۸ مبارز مقاومت انجامید، در حالی که بقیه نیروهای مقاومت موفق به عقب‌نشینی شدند.

وی افزود که ارتش صهیونیستی برای مقابله، بالگردها و تانک‌ها را به میدان فرستاد و مناطق اطراف رفح را زیر آتش گرفت؛ با این حال آمار نهایی خسارات و تلفات ناشی از حملات هوایی هنوز مشخص نیست. نیروهای زمینی و هوایی ارتش صهیونیستی همچنان در حال عملیات جست‌وجو و پاکسازی در منطقه هستند.