  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۲

وزارت صمت: جلوی قاچاق بی‌رویه تراکتور گرفته شود

وزارت صمت: جلوی قاچاق بی‌رویه تراکتور گرفته شود

وزارت صمت در نامه‌ای به گمرک ایران خواستار جلوگیری از افزایش بی رویه قاچاق تراکتور به خارج از کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت در نامه‌ای به دفتر صادرات گمرک ایران خواستار جلوگیری از افزایش بی رویه قاچاق تراکتور به خارج از کشور شده است و تاکید کرده که صادرات تراکتور بدون مجوز تولیدکننده ممنوع است.

در این نامه که در ۲۹ تیر ماه صادر شده، آمده است: با توجه به درخواست شرکت تراکتورسازی ایران در خصوص افزایش بی رویه قاچاق تراکتور به خارج از کشور به دلیل اختلاف میان نرخ ارز و ایجاد شکاف بین قیمت فروش محصولات در بازارهای داخلی و صادراتی ارسال می‌گردد.

کمبود تراکتور در بازار داخلی و افزایش قیمت برای کشاورزان و همچنین لزوم حمایت از تولید کنندگان داخلی در صورت ورود کالا به گمرکات کشور جهت صادرات توسط بازرگان تحت ردیف تعرفه‌های اعلامی اقدامات لازم به منظور داشتن مجوز صادرات از شرکت تولیدکننده کالا از جمله تراکتورسازی ایران توسط ادارات گمرک کل استان‌ها صورت پذیرد.

وزارت صمت: جلوی قاچاق بی‌رویه تراکتور گرفته شود

کد خبر 6565764
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها