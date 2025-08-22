پذیرش استعدادهای درخشان در دکتری ۲ دانشگاه مهم

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان وزارت بهداشت و همچنین آیین‌نامه آموزشی دوره گواهی عالی بهداشت عمومی (MPH)، امکان تحصیل همزمان در دوره دکتری عمومی شامل رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پردیس بین‌الملل با دوره MD-MPH را برای دانشجویان واجد شرایط فراهم کرده است.

بر اساس این آیین‌نامه، تنها دانشجویانی مجاز به ثبت‌نام خواهند بود که معدل کل بالاتر از ۱۶ داشته و در دو نیمسال تحصیلی حداقل معدل ۱۷ کسب کرده باشند. همچنین گذراندن دست‌کم ۱۶۴ واحد درسی، تأیید استاد مشاور و باقی‌ماندن حداقل شش نیمسال تا پایان دوره دکتری عمومی از دیگر الزامات پذیرش در این دوره عنوان شده است.

ظرفیت پذیرش دانشجو در این طرح هر ساله از سوی دانشکده بهداشت دانشگاه اعلام می‌شود و متقاضیان واجد شرایط می‌بایست حداکثر تا نیمه نخست شهریورماه ۱۴۰۴ درخواست خود را به دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه ارائه کنند.

پذیرش استعدادهای درخشان مقطع ارشد و دکتری دانشگاه علم و صنعت

از سوی دیگر، دانشگاه علم و صنعت ایران نیز از آغاز فرایند پذیرش دانش‌آموختگان ممتاز کارشناسی‌ارشد در دوره دکتری تخصصی به شیوه استادمحور و بدون آزمون استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ خبر داده است.

این دانشگاه با استناد به ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده که درخواست داوطلبان بر اساس عناوین رساله مندرج در جدول شماره ۳ بررسی خواهد شد. ثبت‌نام اولیه نیز از تاریخ ۲۷ مرداد تا اول شهریور ۱۴۰۴ صرفاً به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه گلستان انجام می‌پذیرد.

اعلام این فراخوان‌ها نشان می‌دهد دانشگاه‌های کشور در حال گسترش ظرفیت‌های جذب دانشجوی دکتری به‌ویژه برای استعدادهای درخشان هستند؛ موضوعی که به صورت همزمان در حوزه علوم پزشکی و نیز رشته‌های مهندسی و علوم پایه دنبال می‌شود.