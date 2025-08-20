  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

اطلاعیه جدید اعلام زمان‌بندی انتخاب واحد تکمیلی دانشگاه آزاد

اطلاعیه جدید اعلام زمان‌بندی انتخاب واحد تکمیلی دانشگاه آزاد

جزئیات برنامه زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی (نوبت اول) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزراش خبرگزرای مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جزئیات برنامه زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی (نوبت اول) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

براساس برنامه زمان‌بندی شده، انتخاب واحد تکمیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول توسط سامانه آموزشیار انجام می شود و از هشتم شهریورماه آغاز و تا ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال اول باید به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.

برنامه زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی به شرح جدول زیر است:

اطلاعیه جدید اعلام زمان‌بندی انتخاب واحد تکمیلی دانشگاه آزاد

کد خبر 6566003
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها