حسین بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه توسعه کمی و کیفی باغات به دلیل علاقهمندی کشاورزان به این مسئله، اظهار کرد: بادام یکی از محصولاتی است که با شرایط آب و هوایی استان سازگار است.
وی تاکید کرد: پیشبینی میشود مساحت باغات بادام در چند سال آینده به حدود ۲ برابر برسد، امکان توسعه باغات بادام در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.
بهرامی با تاکید بر اینکه احداث شهرک تخصصی بادام در راستای هدف توسعه باغات بادام در دستور کار قرار گرفت، عنوان کرد: باید در نحوه واگذاری و قیمتگذاری اراضی در این شهرک تجدیدنظر شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: باید برای سرمایهگذاری در شهرک تخصصی بادام جذابیت ایجاد شود، در شهرستان سامان نیازمند واحدهای فرآوری محصول بادام هستیم.
بهرامی با اشاره به ظرفیتهای صادراتی بادام تولیدی استان، اظهار کرد: با توجه به کیفیت بالای بادام چهارمحال و بختیاری، میتوان با ایجاد زیرساختهای مناسب، این محصول را به بازارهای بینالمللی معرفی کرد.
وی افزود: بستهبندی استاندارد و بازاریابی هدفمند از جمله نیازهای اساسی برای ورود بادام استان به چرخه صادرات است.
بهرامی همچنین به نقش آموزش و توانمندسازی کشاورزان در ارتقای بهرهوری باغات بادام اشاره کرد و گفت: برگزاری دورههای تخصصی، انتقال دانش فنی و استفاده از روشهای نوین آبیاری میتواند به افزایش تولید و کاهش هزینهها کمک کند. بهرامی تاکید کرد: همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی با کشاورزان باید تقویت شود تا توسعه پایدار باغات بادام محقق گردد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه با بیان اینکه ایجاد زنجیره ارزش بادام ضروری است، تصریح کرد: از تولید تا فرآوری و فروش، باید حلقههای این زنجیره بهدرستی طراحی و اجرا شوند. وی افزود: حمایت از واحدهای فرآوری، ایجاد برند منطقهای و تسهیل دسترسی به بازار از جمله اقداماتی است که میتواند ارزش افزوده قابل توجهی برای کشاورزان به همراه داشته باشد.
بهرامی خواستار توجه ویژه مسئولان استانی و ملی به ظرفیتهای باغداری در چهارمحال و بختیاری شد و گفت: توسعه باغات بادام نهتنها موجب رونق اقتصادی منطقه میشود، بلکه میتواند اشتغال پایدار و حفظ منابع طبیعی را نیز به دنبال داشته باشد. وی ابراز امیدواری کرد با همافزایی دستگاههای اجرایی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این بخش باشیم.
