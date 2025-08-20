بابک مؤمنی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در کشاورزی، گفت: تجهیز اراضی شالیزاری به سامانههای نوین آبیاری یکی از راهکارهای اصلی مقابله با کمآبی و افزایش بازدهی محصولات کشاورزی است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۴۵ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان به سامانههای نوین آبیاری مجهز شده و از این میان نزدیک به ۳۶۰۰ هکتار شالیزار با آخرین روشهای کمفشار بهرهمند شدهاند: این اقدامات موجب صرفهجویی چشمگیر در مصرف آب و افزایش مقاومت محصولات در برابر تنشهای خشکی شده است.
مؤمنی با اشاره به لزوم تدوین یک سند جامع و پایدار برای مدیریت منابع آبی در مازندران گفت: این سند به عنوان یک راهنمای آیندهنگر برای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و توسعه روشهای نوین کشت عمل خواهد کرد:
وی در ادامه به اقدامات تحقیقاتی و توسعهای سازمان اشاره کرد و افزود: تولید ارقام مقاوم به خشکی، برنامهریزی کشت با سامانههای خشکهکاری در محصولاتی مانند برنج و توسعه کشت گلخانهای در مناطقی که با کمآبی یا پیشروی آب شور مواجه هستند، جزو برنامههای کلیدی ماست: این اقدامات ضمن حفظ معیشت کشاورزان، بهرهوری منابع آبی را بهبود میبخشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشت دوم برنج نیز تحت بررسی است و با توجه به شرایط مساعد استانهای شمالی نسبت به فلات مرکزی، برنامههای کشت و برداشت متناسب با پروتکلهای کاهش مصرف آب با دقت اجرا میشود: این موضوع اهمیت پایداری امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان را دوچندان کرده است.
مؤمنی در پایان بر ضرورت همکاری همه ذینفعان از جمله کشاورزان، کارشناسان، تعاونیها و نهادهای دولتی برای موفقیت برنامههای مدیریت منابع آبی تاکید کرد: تنها با مشارکت فعال و همافزایی دستگاهها میتوان تولید پایدار و حفاظت از منابع آب را تضمین کرد.
