۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۵۴

۳۶۰۰ هکتار ازشالیزارهای مازندران به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شد

ساری - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تاکنون نزدیک به ۳۶۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری استان با آخرین متدهای آبیاری کم فشار تجهیز شده است.

بابک مؤمنی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در کشاورزی، گفت: تجهیز اراضی شالیزاری به سامانه‌های نوین آبیاری یکی از راهکارهای اصلی مقابله با کم‌آبی و افزایش بازدهی محصولات کشاورزی است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۴۵ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده و از این میان نزدیک به ۳۶۰۰ هکتار شالیزار با آخرین روش‌های کم‌فشار بهره‌مند شده‌اند: این اقدامات موجب صرفه‌جویی چشمگیر در مصرف آب و افزایش مقاومت محصولات در برابر تنش‌های خشکی شده است.

مؤمنی با اشاره به لزوم تدوین یک سند جامع و پایدار برای مدیریت منابع آبی در مازندران گفت: این سند به عنوان یک راهنمای آینده‌نگر برای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و توسعه روش‌های نوین کشت عمل خواهد کرد:

وی در ادامه به اقدامات تحقیقاتی و توسعه‌ای سازمان اشاره کرد و افزود: تولید ارقام مقاوم به خشکی، برنامه‌ریزی کشت با سامانه‌های خشکه‌کاری در محصولاتی مانند برنج و توسعه کشت گلخانه‌ای در مناطقی که با کم‌آبی یا پیشروی آب شور مواجه هستند، جزو برنامه‌های کلیدی ماست: این اقدامات ضمن حفظ معیشت کشاورزان، بهره‌وری منابع آبی را بهبود می‌بخشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشت دوم برنج نیز تحت بررسی است و با توجه به شرایط مساعد استان‌های شمالی نسبت به فلات مرکزی، برنامه‌های کشت و برداشت متناسب با پروتکل‌های کاهش مصرف آب با دقت اجرا می‌شود: این موضوع اهمیت پایداری امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان را دوچندان کرده است.

مؤمنی در پایان بر ضرورت همکاری همه ذینفعان از جمله کشاورزان، کارشناسان، تعاونی‌ها و نهادهای دولتی برای موفقیت برنامه‌های مدیریت منابع آبی تاکید کرد: تنها با مشارکت فعال و هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌توان تولید پایدار و حفاظت از منابع آب را تضمین کرد.

