سربازان حافظان امنیت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح چهارشنبه در نشست با سربازان سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر، اظهار کرد: شما سربازان نه فقط اعضای یک نیروی نظامی، بلکه نمایندگان واقعی ملت و حافظان امنیت کشور هستید، وظیفهای که بر دوش شماست، سنگین و پراهمیت است، اما مطمئن باشید که هیچ کاری ارزشمندتر از خدمت به وطن نیست.
فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر ادامه داد: شما با حضور و تلاش خود، پشتوانهای قوی برای ملت میسازید و تضمین میکنید که کشور در برابر هر تهدیدی استوار و پابرجا باقی بماند. سربازی، نه فقط شغل یا وظیفه، بلکه یک تعهد قلبی و اخلاقی است که باید با تمام وجود آن را پذیرفت.
وی بیان کرد: در این مسیر، انضباط، شجاعت، صداقت و همدلی با همرزمان، رمز موفقیت شما خواهد بود، باید هر روز به خود یادآوری کنید که شما نمایندهی اراده، عزت و قدرت مردم این سرزمین هستید.
فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر خاطرنشان کرد: گاهی شرایط سخت میشود، مشکلات و خطرات پیش میآید، اما اینها نیست که یک سرباز واقعی را میسازد؛ بلکه نحوه برخورد و ایستادگی او در برابر این چالشهاست که تفاوت ایجاد میکند.
وی تاکید کرد: یادتان باشد که سربازی فقط انجام دستورات نیست، بلکه فهم عمیق از اهمیت نقش خود و تلاش برای ارتقا هر روزه خود است. هر گامی که برمیدارید، هر آموزشی که میبینید، و هر عملی که انجام میدهید، باید به فکر حفظ و ارتقای امنیت، آرامش و سربلندی کشور باشید.
خرمدل یادآور شد: با هم بودن، حمایت از یکدیگر و ایجاد روحیه تیمی، باعث میشود که شما نه فقط یک جمع از افراد، بلکه یک نیروی متحد و قدرتمند باشید.
فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر گفت: افتخار میکنم به هر یک از شما که برای امنیت و آرامش کشور خود ایستادهاید و مطمئنم با تعهد، هوشیاری و شجاعتتان، آیندهای روشن برای وطن رقم خواهید زد.
