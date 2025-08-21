دوران خدمت سربازی فرصتی برای رشد فردی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید دادگر ظهر پنجشنبه در مراسم تحلیف سربازان و فراگیران پایه خدمتی تیرماه، ضمن گرامیداشت شهدای سرباز نیروی انتظامی که جان خود را در راه دفاع از میهن فدای وطن کردند، به اهمیت دوران خدمت مقدس سربازی برای جوانان اشاره کرد و گفت: جوانانی که در سنین پایین، جان خود را فدای کشور کردند، نمونه‌ای از شجاعت و غیرت هستند که در مقاطع حساس تاریخ، لباس سربازی بر تن کرده و با بدرقه خانواده‌های خود عازم خدمت مقدس شدند.

وی با تأکید بر اینکه دوران سربازی فرصتی ارزشمند برای رشد و توسعه فردی است، افزود: این دوران نه تنها برای کسانی که در دانشگاه تحصیل کرده‌اند، بلکه برای کسانی که در مدرسه یا بازار کار بوده‌اند، یک مرحله مهم در زندگی اجتماعی است.

دادگر دوران جوانی را سرمایه‌ای بی‌نظیر برای هر فرد دانست و اظهار کرد: افرادی که در خدمت سربازی موفق می‌شوند، در مراحل بعدی زندگی نیز به موفقیت‌های بزرگ دست خواهند یافت و تجربیات این دوران قطعاً در آینده به آنها کمک خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان همچنین بر اهمیت قانون‌گرایی، رعایت حقوق مردم و اخلاق در دوران سربازی تأکید کرد و گفت: دشمنان در تلاشند تا ناامیدی، بی‌قانونی و یأس را در جامعه، به ویژه در میان نسل جوان ترویج دهند. جوانان به عنوان آینده‌سازان کشور باید از عقل و قدرت خدادادی خود بهره‌برداری و برای پیشرفت کشور در تمامی عرصه‌ها تلاش کنند.