به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، افزایش استفاده از مواد نگهدارنده در مواد غذایی هر روز مشکلات عدیده‌ای برای مردم و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند. سرطان، مشکلات کبدی و گوارشی، آسم و مسمومیت تنها بخش کوچکی از مشکلاتی است که استفاده از مواد نگهدارنده در مواد غذایی برای مردم در سراسر جهان ایجاد کرده است.

از طرفی، ضرورت صرفه‌جویی برق در سردخانه‌ها در شرایط حالِ حاضر که کشور با کمبود و ناترازی انرژی مواجه است، بیش از پیش مطرح است. با هدف کاهش مصرف برق در این بخش و کمک به سلامت مواد غذایی و دارویی و آرایشی و بهداشتی، پژوهشگران یک شرکت دانش‌بنیان با تولید پاکت‌های مخصوص بسته‌بندی توانسته‌اند در مصرف برق صرفه‌جویی و استفاده از مواد نگهدارنده را حذف کنند.

نگهداری مواد غذایی بدون نیاز به سردخانه

هومن مرتضایی‌نیا، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان «نیکی پلاست» با اشاره به تولید پاکت‌های اسپتیک و اسپوت پوچ در این شرکت دانش‌بنیان که نوعی بسته‌بندی کاملا استریل مواد غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی برای نگهداری مدت‌زمان طولانی بدون مواد نگهدارنده و در دمای محیط است، گفت: این شرکت، کارخانه‌ای با مساحت ۲۰ هزار متر مربع، نخستین تولیدکننده کیسه اسپوت پوچ و پاکت‌های اسپتیک تقویت‌دار در ایران است.

وی در مورد ایده ساخت محصولات دانش‌بنیان این شرکت، گفت: ۸ سال پیش در حین بازدید از نمایشگاهی در آلمان، با یک شرکت ایتالیایی آشنا شدم که برای نخستین بار موفق به ساخت پاکت‌هایی شده بود که نیاز به سردخانه را برای نگهداری محصولات حذف می‌کرد؛ به عبارت بهتر، محصولاتی که در این پاکت‌ها بسته‌بندی می‌شد، نیاز به نگهداری در سردخانه نداشت.

جلوگیری از مشکلات کبدی و گوارشی با پاکت‌های بسته بندی جدید

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان نیکی پلاست گفت: تحقیقاتی در سال ۲۰۱۴ در اتحادیه اروپا انجام شد که نتایج آن نشان داد عامل ۶۷ درصد مشکلات کبدی و گوارشی، مواد نگهدارنده‌ای است که به مواد غذایی اضافه می‌کنند. بنابراین، تصمیم به حذف نگهدارنده و استفاده از یک بسته‌بندی گرفته شد که بتواند از مواد ارگانیک نگهداری کند.

مرتضایی‌نیا با اشاره به تولید پاکت‌های اسپات پوچ برای نخستین بار در اروپا، افزود: استفاده از این پاکت‌ها و نگهداری محصولات مایع و نیمه‌جامد در درون آنها در حال حاضر در اروپا اجباری شده است تا نیاز به سردخانه‌ها حذف شود.

کاربرد پاکت‌های اسپتیک و اسپوت پوچ در صنایع مختلف

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه تولید پاکت‌های اسپتیک و اسپوت پوچ در ایران توسط این شرکت برای نخستین بار انجام شد، گفت: از این بسته‌بندی برای کلیه صنایع مواد غذایی ازجمله رب گوجه، سس، انواع کنسانتره، پوره، ژله، مواد آرایشی و بهداشتی، آب، الکل، مواد اسیدی و انواع مایعات و روغن‌ها و صنایع داروسازی استفاده می‌شود.

مرتضایی‌نیا افزود: کیسه‌های اسپتیک و اسپوت پوچ نوعی بسته‌بندی کاملا استریل برای نگهداری مدت‌زمان طولانی بدون مواد نگهدارنده و در دمای محیط است. این پاکت‌ها کاملا نفوذناپذیر بوده و بهترین جایگزین برای بسته‌بندی‌های قدیمی است. این پاکت‌های بسته‌بندی، بومی‌سازی و با مواد اولیه صددرصد ایرانی تولید شده است.

وی در مورد سایر محصولات این شرکت، گفت: این شرکت علاوه بر تولید دو محصول دانش‌بنیانِ کیسه‌های اسپتیک و اسپوت پوچ، تولیدکننده پاکت‌های دوی پک درب‌دار، واتربگ و فیلم‌های نفوذناپذیر نیز هست که هنوز گواهی دانش‌بنیان دریافت نکرده‌اند.

گسترش محصولات دانش‌بنیان با کمک صندوق نوآوری

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان نیکی پلاست با اشاره به اشتغال‌زایی ۳۲ نفری در این مجموعه دانش‌بنیان، گفت: تولیدات ما در حال حاضر صرفا در بازار داخلی به فروش می‌رسد؛ اما با حضور در نمایشگاه‌های کشورهای همسایه تلاش می‌کنیم به بازارهای منطقه ورود کنیم.

مرتضایی‌نیا افزود: سالانه با تولید این محصولات از خروج ۱۵ میلیون دلار جلوگیری خواهد شد.

وی به تاثیر ارائه خدمات و تسهیلات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی در اعطای تسهیلات و خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان فعال بوده و در گسترش محصولات دانش‌بنیان بسیار اثرگذار بوده است. حمایت‌های صندوق به مدیریت ریسک در حوزه تولید محصول دانش‌بنیان در شرکت ما کمک خوبی کرده است. این حمایت‌ها در قالب انواع مشاوره و تسهیلات بوده است و امیدواریم بتوانیم با حمایت‌های این صندوق در نمایشگاه‌های کشورهای منطقه نیز شرکت کنیم.