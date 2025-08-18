شاخص کل بورس تهران بالای تراز ۲.۵ میلیون واحدی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۳ هزار و ۲۹۳ واحدی معادل ۰.۵۳ درصد به سطح ۲ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۴۲۵ واحد رسید. این رشد پس از نوسانات روزهای گذشته، نشانه‌ای از تحرکات مثبت در بخش‌هایی از بازار بود، هرچند فضای کلی همچنان با احتیاط معامله‌گران همراه است.

این در حالی است که شاخص کل صبح امروز تا تراز ۲,۵۲۴,۰۹۴ واحد بالا رفته بود اما در نیمه دوم بازار با شیبی ملایم بیش از ۱۰ هزار واحد کاهش یافت و به تراز ۲,۵۱۳,۴۲۵ عقب نشینی کرد.

نمودار زیر تغییرات شاخص کل در امروز را نشان می‌دهد.

صعود شاخص‌های منتخب بورس تهران

در پایان معاملات امروز، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با ۲,۳۸۴ واحد افزایش در رقم ۴۵۰ هزار و ۸۷۰ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۳,۲۱۸ واحدی معادل ۰.۴۲ درصد به سطح ۷۷۰ هزار و ۹۰۱ واحد رسید و شاخص قیمت هم‌وزن با رشد ۱,۶۱۸ واحدی به رقم ۳۸۷ هزار و ۶۰۰ واحد دست یافت.

شاخص آزاد شناور بیشترین رشد نسبی را ثبت کرد و با ۱۹,۴۲۷ واحد افزایش (۰.۶۲ درصد) به ۳ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۸۶۹ واحد رسید. در بازار اول، شاخص با رشد ۱۶,۹۸۹ واحدی (۰.۸۹ درصد) تا سطح یک میلیون و ۹۲۳ هزار و ۱۲۷ واحد بالا رفت، اما در بازار دوم رشد محدود ۵,۱۳۲ واحدی (۰.۱۱ درصد) شاخص را به ۴ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۸۱۹ واحد رساند.

نمادهای مؤثر در رشد شاخص بورس

نماد فملی با اثر مثبت ۱,۷۳۵ واحدی بیشترین نقش را در رشد امروز ایفا کرد. پس از آن، شپنا با ۱,۴۸۰ واحد، شستا با ۱,۴۰۶ واحد، شپدیس با ۱,۱۹۴ واحد، شبندر با ۱,۱۱۰ واحد، وبملت با ۱,۱۰۰ واحد و شتران با ۹۴۵ واحد در صف نمادهای اثرگذار بر شاخص قرار گرفتند.

پرمعامله‌ترین نمادهای بورس تهران

بر پایه تعداد معاملات، بانک ملت (وبملت) با ۱۱,۲۶۹ معامله و ارزشی بیش از ۱.۳۸۸ تریلیون ریال صدرنشین شد. پس از آن، ذوب‌آهن اصفهان (ذوب) با ۹,۲۲۲ معامله، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۸,۵۴۸ معامله، بانک تجارت (وتجارت) با ۸,۰۶۶ معامله، سایپا (خساپا) با ۷,۵۴۲ معامله، آلومینای ایران (آلومینا) با ۶,۹۹۳ معامله و پتروشیمی نوری (نوری) با ۵,۱۱۶ معامله در میان نمادهای پرتراکنش دیده می‌شوند.

وضعیت فرابورس

در بازار فرابورس، شاخص کل با رشد ۶۱ واحدی (۰.۲۶ درصد) به ۲۳ هزار و ۲۹۶ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز ۵۰۵ واحد رشد کرد و به رقم ۱۲۹ هزار و ۸۰۲ واحد رسید. بازار اول و دوم فرابورس به ترتیب رشد ۲۸ واحدی و ۲۱ واحدی را تجربه کردند.

نمادهای اثرگذار فرابورس

آریان با ۱۹.۶۶ واحد، فزر با ۱۴.۳۴ واحد و زاگرس با ۸.۷۹ واحد اثر مثبت بر شاخص گذاشتند، در حالی که فغدیر و سامان اثر منفی داشتند.

پرتراکنش‌های فرابورس

در صدر فهرست پرتراکنش‌های فرابورس امروز، رپویا با ۴,۷۸۴ معامله و ارزشی بیش از ۲۹۱ میلیارد ریال قرار گرفت. پس از آن، فزر با ۳,۵۵۱ معامله، مهر با ۲,۶۱۳ معامله، خاور با ۲,۵۸۲ معامله، خنور با ۱,۹۴۲ معامله، سامان با ۱,۵۹۹ معامله و مهرمام با ۱,۴۷۷ معامله در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

این تحولات نشان می‌دهد که بازار هرچند امروز به رنگ سبز درآمد، اما همچنان با فشار عرضه در برخی نمادها و فضای محتاط سرمایه‌گذاران روبه‌روست و باید دید در روزهای آتی، این روند مثبت پایدار خواهد ماند یا خیر.

در ادامه گزارش امروز، بررسی گردش نقدینگی نشان می‌دهد که بازار سهام با وجود رشد شاخص کل، همچنان تحت‌تأثیر جریان خروج سرمایه حقیقی قرار دارد. ارزش معاملات خرد (شامل سهام و صندوق‌های سهامی) امروز به ۴,۳۵۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای کم‌رمق‌تر گذشته، نشانه‌ای از تحرک نسبی در سمت دادوستدهاست.

خروج نقدینگی و رفتار سرمایه‌گذاران

در جریان معاملات، ۲۶۸ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها به‌واسطه خرید حقوقی‌ها از بازار خارج شد. علاوه بر این، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز شاهد خروج ۵۶۱ میلیارد تومان سرمایه بودند؛ خروجی که نشان می‌دهد حتی در ابزارهای کم‌ریسک‌تر نیز بخشی از سرمایه‌گذاران دست به نقد شدن زده‌اند.

صف‌های خرید و فروش

در پایان بازار، ۶۴ نماد با صف خریدی به ارزش ۱۳۱ میلیارد تومان همراه بودند، در حالی که ۱۴۵ نماد صف فروش تشکیل دادند که مجموع ارزش آن‌ها به ۲,۴۳۱ میلیارد تومان رسید. این اختلاف قابل‌توجه، بیانگر تداوم فشار عرضه در بخش مهمی از بازار است.

وضعیت نمادهای بدون صف

در گروه نمادهای فاقد صف خرید یا فروش، ۲۰۲ نماد در محدوده مثبت و ۲۲۶ نماد در محدوده منفی معامله شدند؛ آماری که تصویر به‌نسبت متعادلی از میان‌مدت بازار ارائه می‌دهد، هرچند کفه منفی‌ها کمی سنگین‌تر است.

سرانه معاملات حقیقی‌ها

بررسی سرانه معاملات نشان می‌دهد که میانگین سرانه خرید حقیقی در بازار امروز ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سرانه فروش حقیقی ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است؛ عددی که ضمن بیان حضور نسبی خریداران حقیقی، به احتیاط و بعضاً شناسایی سود آن‌ها نیز اشاره دارد.

این داده‌ها نشان می‌دهد که جریان نقدینگی حقیقی هنوز به‌طور کامل به سمت بازار بازنگشته و بازگشت پایدار آن نیازمند تقویت اعتماد و کاهش ریسک‌های سیستماتیک است.