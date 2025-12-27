  1. اقتصاد
جدال فولاد و مس در تالار معاملات بورس کالای ایران

در هفته منتهی به ۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰ شرکت برتر بورس کالا با ثبت ارقام نجومی در ارزش معاملات، نبض بازار را در دست گرفتند؛ صدرنشین بازار به‌تنهایی نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد ریال فروخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته منتهی به ۵ دی ماه ۱۴۰۴، شرکت ملی صنایع مس ایران با ثبت ارزش معاملات ۸۹ هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال، قاطعانه در صدر جدول برترین‌های بورس کالای ایران ایستاد و بیشترین سهم از نقدینگی بازار را به خود اختصاص داد.

پس از ملی مس، شرکت فولاد مبارکه اصفهان با ثبت ارزش معاملات ۵۷ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار گرفت. این غول فولادی کشور همچنان یکی از ارکان اصلی معاملات بورس کالا محسوب می‌شود و سهم بزرگی از گردش مالی تالار صنعتی را در اختیار دارد. رقابت در رتبه‌های بعدی نزدیک‌تر دنبال شد؛ به طوری که صنایع تولیدی دنیای مس کاشان با ۳۱ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال و مجتمع سرب و روی انگوران با ۳۰ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم ایستادند که نشان از رونق نسبی در بازار فلزات رنگین دارد.

در میانه جدول برترین‌ها، شرکت فولاد خوزستان با ارزش معاملات ۱۷ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال جایگاه پنجم را کسب کرد. پس از آن، پتروشیمی تندگویان به عنوان نماینده صنعت پتروشیمی با ۱۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال در رتبه ششم قرار گرفت. شرکت آلومینای ایران نیز با ثبت رقم ۱۰ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال، رتبه هفتم پرارزش‌ترین معاملات هفته را به خود اختصاص داد.

در انتهای فهرست ده شرکت برتر هفته، رقابت بسیار نزدیکی مشاهده می‌شود. شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با ۱۰ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال، ذوب آهن اصفهان با ۱۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال و آهن و فولاد ارفع با ۱۰ هزار و ۳۰ میلیارد ریال به ترتیب در رتبه‌های هشتم تا دهم قرار گرفتند.

حضور این شرکت‌ها در لیست برترین‌ها نشان می‌دهد که با وجود پیشتازی مطلق ملی مس و فولاد مبارکه، جریان نقدینگی در سایر بخش‌های زنجیره فولاد و معدن نیز در سطح قابل قبولی، بالاتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال، حفظ شده است.

