جدال فولاد و مس در تالار معاملات بورس کالای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته منتهی به ۵ دی ماه ۱۴۰۴، شرکت ملی صنایع مس ایران با ثبت ارزش معاملات ۸۹ هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال، قاطعانه در صدر جدول برترین‌های بورس کالای ایران ایستاد و بیشترین سهم از نقدینگی بازار را به خود اختصاص داد.

پس از ملی مس، شرکت فولاد مبارکه اصفهان با ثبت ارزش معاملات ۵۷ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار گرفت. این غول فولادی کشور همچنان یکی از ارکان اصلی معاملات بورس کالا محسوب می‌شود و سهم بزرگی از گردش مالی تالار صنعتی را در اختیار دارد. رقابت در رتبه‌های بعدی نزدیک‌تر دنبال شد؛ به طوری که صنایع تولیدی دنیای مس کاشان با ۳۱ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال و مجتمع سرب و روی انگوران با ۳۰ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم ایستادند که نشان از رونق نسبی در بازار فلزات رنگین دارد.

در میانه جدول برترین‌ها، شرکت فولاد خوزستان با ارزش معاملات ۱۷ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال جایگاه پنجم را کسب کرد. پس از آن، پتروشیمی تندگویان به عنوان نماینده صنعت پتروشیمی با ۱۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال در رتبه ششم قرار گرفت. شرکت آلومینای ایران نیز با ثبت رقم ۱۰ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال، رتبه هفتم پرارزش‌ترین معاملات هفته را به خود اختصاص داد.

در انتهای فهرست ده شرکت برتر هفته، رقابت بسیار نزدیکی مشاهده می‌شود. شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با ۱۰ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال، ذوب آهن اصفهان با ۱۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال و آهن و فولاد ارفع با ۱۰ هزار و ۳۰ میلیارد ریال به ترتیب در رتبه‌های هشتم تا دهم قرار گرفتند.

حضور این شرکت‌ها در لیست برترین‌ها نشان می‌دهد که با وجود پیشتازی مطلق ملی مس و فولاد مبارکه، جریان نقدینگی در سایر بخش‌های زنجیره فولاد و معدن نیز در سطح قابل قبولی، بالاتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال، حفظ شده است.