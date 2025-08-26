شاخص کل بورس تهران در تراز ۲.۴ میلیونی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات امروز سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ بورس تهران که در همان ساعت ابتدایی با فشار سنگین عرضه و افت بیش از ۱۸ هزار واحدی همراه شده بود، در ادامه با کاهش شتاب ریزش و بهبود نسبی تقاضا به پایان رسید؛ به‌گونه‌ای که در نهایت شاخص کل با نزول ۲۱ هزار و ۹۷۶ واحدی معادل ۰٫۹۰ درصد بر روی تراز ۲ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۶۲ واحد متوقف شد.

کاهش شتاب افت در نیمه دوم معاملات

شاخص قیمت (وزنی–ارزشی) ۳۹۴۲ واحد افت کرد و به عدد ۴۳۳ هزار و ۴۰۱ واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۳۴۸۱ واحدی (۰٫۴۶ درصد) در ارتفاع ۷۵۹ هزار و ۶۶۵ واحد ایستاد و شاخص قیمت هم‌وزن نیز ۱۷۵۰ واحد عقب نشست تا به ۳۸۱ هزار و ۸۶۳ واحد برسد.

شاخص آزاد شناور با افت ۲۸ هزار و ۳۱۶ واحدی (۰٫۹۲ درصد) به سه میلیون و ۵۴ هزار و ۶۳۰ واحد رسید، شاخص بازار اول ۱۸ هزار و ۳۳۸ واحد (۰٫۹۹ درصد) و شاخص بازار دوم ۳۷ هزار و ۴۱۰ واحد (۰٫۸۰ درصد) کاهش یافتند.

فشار منفی لیدرها

ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۲۷۷۷ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) و پتروشیمی نوری (نوری) هر کدام با ۱۹۸۳ واحد و بانک ملت (وبملت) با ۱۹۶۶ واحد بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل گذاشتند. پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، پالایش نفت اصفهان (شپنا) و سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر) دیگر نمادهای اثرگذار منفی روز بودند.

پرتراکنش‌ها در بورس

ایران‌خودرو (خودرو) با ۱۸ هزار و ۹۰۹ معامله به ارزش ۱,۱۹۷ میلیارد ریال سنگین‌ترین حجم دادوستد را داشت. بانک ملت با ۱۲ هزار و ۳۴ معامله (۱۲۳۲ میلیارد ریال) و سایپا با ۷۶۷۷ معامله (۴۵۵ میلیارد ریال) در رده‌های بعدی ایستادند.

فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی نوری، آلومینای ایران و بانک تجارت نیز در میان نمادهای پرتردد تالار شیشه‌ای قرار داشتند.

فرابورس؛ افت شاخص‌ها با لیدری منفی آریا و فزر

شاخص کل فرابورس با نزول ۷۶ واحدی (۰٫۳۳ درصد) به ۲۳ هزار و ۹۰ واحد رسید و شاخص هم‌وزن ۶۱۰ واحد (۰٫۴۷ درصد) افت کرد تا روی عدد ۱۲۸ هزار و ۱۳۹ واحد بایستد. آریان با ۲۱ واحد اثر مثبت، تنها محرک معنادار رشد بود و در مقابل، آریا ساسول، پویا زرکان آق‌دره (فزر) و بانک سامان بیشترین فشار منفی را ثبت کردند.

در میان نمادهای پرمعامله فرابورس، فزر با ۴۳۵۳ معامله به ارزش ۶۴۷ میلیارد ریال پیشتاز شد.

پویا (رپویا)، صنایع غذایی رضوی (نان)، بانک گردشگری (وگردش)، سرمایه‌گذاری مهر (مهر)، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی (سمگا) و تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا) نیز در میان پرتراکنش‌ها قرار داشتند.

جریان نقدینگی و صفوف پایانی

ارزش معاملات خرد بازار سهام به ۳,۸۱۲ میلیارد تومان رسید. در جریان دادوستدها، خروج نقدینگی حقیقی به ۴۳۹ میلیارد تومان و خروج از صندوق‌های درآمد ثابت به ۴۴۹ میلیارد تومان بالغ شد.

در پایان معاملات، ۲۹ نماد با ارزشی معادل ۴۲ میلیارد تومان در صف خرید و ۲۱۱ نماد به ارزش ۲,۵۶۲ میلیارد تومان در صف فروش قفل بودند. ۱۳۷ نماد بدون صف در محدوده مثبت و ۲۴۲ نماد بدون صف در محدوده منفی به کار خود پایان دادند.

سرانه خرید حقیقی ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سرانه فروش حقیقی ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود.