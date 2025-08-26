تکرار سناریوی سقوط بورس؛ افت ۲۶ درصدی شاخص یادآور ریزش ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ بازار سهام در حالی کار خود را آغاز کرد که شاخص کل بورس تهران با افت ۱۸ هزار و ۹۹۴ واحدی معادل ۰٫۷۸ درصد به سطح ۲ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۴۳ واحد رسید.

این ریزش که ادامه موج نزولی هفته‌های اخیر است، فاصله شاخص کل را از سقف تاریخی سه میلیون و ۲۵۹ هزار واحدی پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ به حدود ۲۶ درصد و بیش از ۸۴۱ هزار واحد رسانده؛ افتی که بی‌شباهت به ریزش اردیبهشت دو سال پیش (۱۴۰۲) نیست و بر نگرانی فعالان بازار افزوده است.

افت گسترده در شاخص‌های کلان بورس تهران

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) نیز با کاهش ۳۴۰۷ واحدی به ۴۳۳ هزار و ۹۳۵ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن با افت ۲۲۰۳ واحدی (۰٫۲۹ درصد) در سطح ۷۶۰ هزار و ۹۴۳ واحد ایستاد. شاخص قیمت هم‌وزن با کاهش ۱۱۰۷ واحدی معادل ۰٫۲۹ درصد به ۳۸۲ هزار و ۵۰۶ واحد رسید.

شاخص آزاد شناور ۲۹ هزار و ۰۸۱ واحد (۰٫۹۴ درصد) عقب‌نشینی کرد و روی عدد سه میلیون و ۵۳ هزار و ۸۶۶ واحد قرار گرفت. در بازار اول شاخص با افت ۲۰ هزار و ۲۶۳ واحدی (۱٫۰۹ درصد) به یک میلیون و ۸۴۱ هزار و ۳۱۹ واحد و در بازار دوم با کاهش ۱۹ هزار و ۱۰۲ واحدی (۰٫۴۱ درصد) به چهار میلیون و ۶۵۰ هزار و ۲۱۶ واحد رسید.

فشار نمادهای بزرگ بر نماگر اصلی

نماد ملی صنایع مس ایران (فملی) با تأثیر منفی ۳۱۲۴ واحدی، سنگین‌ترین فشار را به شاخص کل وارد کرد. بانک ملت (وبملت) و فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) به ترتیب با ۲۲۰۱ و ۲۱۸۲ واحد افت، دیگر نمادهای اثرگذار منفی بودند. پالایش نفت اصفهان (شپنا)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر) و پالایش نفت تهران (شتران) نیز در بین لیدرهای منفی روز قرار گرفتند.

چهره‌های پر معامله تالار شیشه‌ای

در میان نمادهای پرتراکنش بورس، ایران‌خودرو (خودرو) با ۱۰ هزار و ۱۶۲ معامله به ارزش ۶۷۷.۴۸۱ میلیارد ریال در صدر ایستاد.

پس از آن بانک ملت با ۵۰۱۱ معامله (۵۷۷.۴۷۶ میلیارد ریال) و سایپا (خساپا) با ۴۵۱۸ معامله (۲۹۱.۳۳۲ میلیارد ریال) قرار گرفتند.

فولاد مبارکه، بانک تجارت، ملی مس و باما نیز دیگر نمادهای دارای بیشترین تعداد معاملات بودند.

روند منفی در فرابورس ایران

نماگرهای فرابورس نیز روزی منفی را پشت سر گذاشتند. شاخص کل فرابورس با افت ۵۸ واحدی (۰٫۲۵ درصد) به ۲۳ هزار و ۱۰۸ واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز با کاهش ۳۰۳ واحدی (۰٫۲۴ درصد) در عدد ۱۲۸ هزار و ۴۴۵ واحد ایستاد.

شاخص قیمت فرابورس به ۴۸۶۲ واحد و شاخص قیمت هم‌وزن به ۳۵ هزار و ۶۳۹ واحد رسید که هر دو کاهش ۰٫۲۵ و ۰٫۲۴ درصدی را ثبت کردند.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس

در تحولات منفی امروز فرابورس، پویا زرکان آق‌دره (فزر) با ۱۵.۸۳ واحد، آریا ساسول با ۶.۳ واحد و ایران‌خودرو دیزل (خاور) با ۵.۱ واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشتند. در مقابل، پرتراکنش‌ترین نماد فرابورس «فزر» بود که با ۲۲۹۸ معامله به ارزش ۳۸۶.۱۲۵ میلیارد ریال پیشتاز شد.

پس از آن بیمه دی (ودی)، پخش هجرت (هجرت)، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی (سمگا)، صنایع غذایی رضوی (نان)، تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا) و پویا (رپویا) در فهرست نمادهای پرمعامله جای گرفتند.

چشم‌انداز محتاطانه بازار

با رسیدن شاخص به نواحی حمایتی، در صورت تعیین‌تکلیف گمانه‌زنی‌ها درباره مکانیزم ماشه، می‌توان انتظار چرخشی هرچند کوتاه‌مدت در روند داشت؛ اما بازگشت پایدار به مدار صعودی منوط به ورود جریان قدرتمند نقدینگی است که فعلاً نشانی از آن در بازار دیده نمی‌شود.

در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران همچنان با احتیاط حرکت می‌کنند و سمت تقاضا شکننده‌تر از آن است که جرقه‌ای از رشد را به روندی پایدار بدل کند.