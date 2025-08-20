https://mehrnews.com/x38PHy ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱ کد خبر 6565977 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱ مشیت الهی بر ماندگاری دین مبین اسلام مشهد- ماموستا محمدامین قاضی، نماینده رهبری در مجلس خبرگان گفت: مشیت الهی بر این است که دین مبین اسلام ماندگار بماند. دریافت 8 MB کد خبر 6565977 کپی شد مطالب مرتبط فراشان حرم رضوی میزبان زائران پیاده امام رضا(ع) آئین افتتاح موکب فراشان آستان قدس رضوی خانههایی به وسعت دل؛ میزبانی از زائران امام رضا(ع) در دهه پایانی صفر تشکیل قرارگاه عملیات تبلیغی برای میزبانی از زائران پیاده امام رضا (ع) محبت اهلسنت به امام رضا(ع) یک راهبرد وحدتی است برچسبها رحلت پیامبر اعظم (ص) دهه پایانی ماه صفر ایران امام رضا(ع) مشهد
