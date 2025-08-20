  1. استانها
مشیت الهی بر ماندگاری دین مبین اسلام

مشهد- ماموستا محمدامین قاضی، نماینده رهبری در مجلس خبرگان گفت: مشیت الهی بر این است که دین مبین اسلام ماندگار بماند.

