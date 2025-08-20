  1. استانها
محبت اهل‌سنت به امام رضا(ع) یک راهبرد وحدتی است

تربت جام - امام‌جمعه اهل‌سنت سمیع‌آباد تربت‌جام گفت: محبت و مودت اهل‌سنت به اهل‌بیت پیامبر (ص) به‌ویژه امام رضا (ع)، یک راهبرد وحدتی و دشمن شکن است.

مولوی امان‌الله برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر از تشرف ۱۵۰ زائر اهل‌سنت به پابوسی خورشید هشتم در آستانه شهادت امام رئوف خبر داد.

امام‌جمعه اهل‌سنت سمیع‌آباد تربت‌جام ادامه داد: این کاروان بیش از یک دهه است در آستانه شهادت امام رضا (ع) و سالروز رحلت پیامبر (ص) راهی حرم مطهر می‌شود، نمادی از ارادت و مودت جامعه اهل سنت به ائمه اطهار (ع) است.

وی با تأکید بر وحدت شیعه و سنی در برابر دشمنان اسلام، افزود: ما مسلمانان وظیفه داریم با اتحاد و دوست داشتن ائمه اطهار (ع) و اولاد پیامبر (ص)، ارادت خود را به این خاندان مطهر نشان دهیم.

برزگر تأکید کرد: محبت و مودت اهل‌سنت به اهل‌بیت پیامبر (ص) به‌ویژه امام رضا (ع)، یک راهبرد وحدتی و دشمن شکن است.

امام‌جمعه اهل‌سنت سمیع‌آباد تربت‌جام تصریح کرد: اهل‌سنت ارادت ویژه‌ای به ائمه اطهار (ع) و به‌ویژه ولی‌نعمت ما خراسانی‌ها، امام رضا (ع) دارند و این زیارت فرصتی برای بهره‌مندی از فضائل و برکات آن بزرگوار است.

