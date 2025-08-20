مولوی امان‌الله برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر از تشرف ۱۵۰ زائر اهل‌سنت به پابوسی خورشید هشتم در آستانه شهادت امام رئوف خبر داد.

امام‌جمعه اهل‌سنت سمیع‌آباد تربت‌جام ادامه داد: این کاروان بیش از یک دهه است در آستانه شهادت امام رضا (ع) و سالروز رحلت پیامبر (ص) راهی حرم مطهر می‌شود، نمادی از ارادت و مودت جامعه اهل سنت به ائمه اطهار (ع) است.

وی با تأکید بر وحدت شیعه و سنی در برابر دشمنان اسلام، افزود: ما مسلمانان وظیفه داریم با اتحاد و دوست داشتن ائمه اطهار (ع) و اولاد پیامبر (ص)، ارادت خود را به این خاندان مطهر نشان دهیم.

برزگر تأکید کرد: محبت و مودت اهل‌سنت به اهل‌بیت پیامبر (ص) به‌ویژه امام رضا (ع)، یک راهبرد وحدتی و دشمن شکن است.

امام‌جمعه اهل‌سنت سمیع‌آباد تربت‌جام تصریح کرد: اهل‌سنت ارادت ویژه‌ای به ائمه اطهار (ع) و به‌ویژه ولی‌نعمت ما خراسانی‌ها، امام رضا (ع) دارند و این زیارت فرصتی برای بهره‌مندی از فضائل و برکات آن بزرگوار است.