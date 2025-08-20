مهدی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» همزمان با دهه پایانی ماه صفر در مشهد مقدس خبر داد و اظهار کرد: این طرح علاوه بر ماه مبارک رمضان، در مناسبت‌های مهم تبلیغی کشور با محوریت تدبر در آیات کلیدی قرآن دنبال می‌شود.

رئیس دارالقرآن این اداره کل، با اشاره به ظرفیت بالای مناسبت‌های مذهبی در فرهنگ‌سازی قرآنی اظهار کرد: طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» محدود به ماه مبارک رمضان نبوده و در رویدادهای بزرگ تبلیغی کشور نیز اجرا می‌شود.

وی افزود: در ایام دهه پایانی ماه صفر و همزمان با ایام رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، این طرح به‌صورت ویژه در مشهد مقدس ادامه دارد و در قالب برپایی ایستگاه‌های تبیین طرح و اعزام اساتید به موکب‌های پرجمعیت برای تبیین و ترویج تدبر در آیات کلیدی قرآن، اجرا می‌شود.

رمضانی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این طرح ایجاد پیوند عمیق‌تر مردم با مفاهیم ناب قرآنی است، تصریح کرد: حرکت‌های تبلیغی مبتنی بر تدبر و فهم آیات نورانی قرآن، بهترین بستر برای ارتقای سطح بصیرت دینی و انس هر چه بیشتر آحاد جامعه با کلام وحی است.