به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ تجلیل از پیرغلامان و ستایشگران اهلبیت (ع) با حضور چهرههای برجسته مداحی کشور و جمعی از مدیران شهری و منطقهای در فرهنگسرای بهمن برگزار شد. این مراسم معنوی با حضور محمد امین توکلی زاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و استادان برجسته مداحی از جمله مرتضی طاهری، محسن طاهری و حاج غلامرضا سازگار و همچنین مسئولان شهری همچون؛ مهدی امیری، مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران؛ حسین اخگرپور، شهردار منطقه ۱۹ و حسین کاشانیپور، شهردار منطقه ۱۶ در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.
شهردار منطقه ۱۶ تهران در این مراسم با اشاره به جایگاه والای مداحان و ستایشگران اهلبیت (ع) اظهار داشت: پیر غلامان حسینی سرمایههای معنوی جامعه ما هستند که پیوند مردم با فرهنگ عاشورا و اهلبیت را مستحکم نگاه داشتهاند. قدر این عزیزان را باید دانست و فرهنگ تجلیل و قدردانی از آنان را گسترش داد.
کاشانیپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الگوی «مدیریت شهری متعالی» گفت: ما الگویی داریم که بسیار فراتر از مدلهای مدیریت شهری در غرب و شرق دنیاست؛ مدلی الهامگرفته از دعای عهد و آموزههای دینی در این نگاه، آبادانی شهر تنها به عمران و پروژههای عمرانی خلاصه نمیشود، بلکه همراه با سرزندگی، نشاط اجتماعی و احیای ارزشهای الهی است. وقتی میگوئیم عمران بلاد و احیای عباد، یعنی شهر هم آباد شود و هم مردمش به حیات طیبه برسند.
وی با بیان اینکه هویت منطقه ۱۶ با شهدا و ستایشگران اهلبیت (ع) گره خورده است، افزود: این منطقه را باید مهد شهدای دانشآموز و دیار قهرمانان نامید. افتخار ما این است که از دل این محلهها قهرمانان بزرگی در عرصههای جهاد، فرهنگ، ورزش و هنر برخاستهاند. امروز وظیفه داریم با تکریم پیر غلامان حسینی و تکیه بر سرمایههای اجتماعی و معنوی،
در پایان این مراسم، از پیر غلامان حسینی منطقه ۱۶ تجلیل به عمل آمد و یاد و خاطره مداحان و ستایشگرانی که دار فانی را وداع گفتهاند گرامی داشته شد.
