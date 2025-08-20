  1. جامعه
تهران یک شهر «امام حسینی و امام رضایی» است

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه تهران یک شهر «امام حسینی و امام رضایی» است، گفت: هر کس که می‌خواهد باطن تهران را به درستی بشناسد در ایام محرم باید تهران را ببیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در مراسم بزرگداشت پیر غلامان اهل بیت که در فرهنگسرای بهمن برگزار شد، با تقدیر از سرمایه‌های اجتماعی پایتخت، هویت واقعی تهران را وابسته به آئین‌های مذهبی به ویژه در ماه محرم دانست.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این مراسم اظهار داشت: هر کس که می‌خواهد باطن تهران را به درستی و حقیقت بشناسد در ایام محرم باید تهران را ببیند

وی افزود: خیلی در مورد هویت تهران و دگرگونی‌هایش بحث می‌شود و جامعه شناسان مختلفی در مورد آن گفتگو می‌کنند ولی واقعیت تهران همین است؛ یک شهر حسینی و امام رضایی.

توکلی‌زاده با بیان اینکه سرمایه اصلی تهران، جلسات نورانی سیدالشهدا (ع) است، گفت: خداوند متعال را شاکریم که در این شهر سرمایه‌های بزرگی مانند استاد سازگار، خاندان محترم طاهری، حاج حسین هوشیار و دیگر بزرگانی که در این شهر زندگی می‌کنند، حضور دارند.

وی ادامه داد: سرمایه تهران همین جلسات مذهبی و هیئت‌ها است که باعث شده تهران با هویت باقی بماند، بدرخشد و پایگاه امت اسلامی باشد.

معاون شهردار تهران در پایان با تأکید بر نقش بی‌بدیل هیئت‌های مذهبی در تربیت نسل مقاومت خاطرنشان کرد: تربیت شده همین هیئت‌ها هستند که پرچم مقاومت را بالا گرفتند و هیچکس از آنها نمی‌تواند توقع تسلیم و تزلزل را داشته باشد. تربیت شده مکتب سیدالشهدا (ع) هیچ وقت پرچم حضرت اباعبدالله الحسین را زمین نخواهد گذاشت.

این مراسم با تجلیل از پیشکسوتان و پیر غلامان عرصه هیئت‌های مذهبی تهران همراه بود.

    • عبدالله IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      شهر امام حسینی و امام رضایی شهری است که رفتار مسیولین با مردم بر اساس معیار و قانون واخلاق مداری و عزت نفس باشد اگر شهروند مشکلی داشته باشد بدون لکنت زبان بیان کند در آن زباله گرد و گدا و فقیر نباشد و فاصله طبقاتی جنوب و شمال کم باشد آب و محیط زیست قابل قبولی داشته باشد برق و گاز قطع نشود فقیر و غنی بتوانند بچه هایشان را به مدرسه بفرستند عدالت علوی و شور و شعور حسینی در کالبد شهر جریان داشته باشد

