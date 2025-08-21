بررسی و تعیین تکلیف ۲۹ پرونده اراضی کشاورزی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوری زرگری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از بررسی ۲۹ پرونده در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی خبر داد و گفت: در این جلسه، طرحهای مختلف کشاورزی و غیر کشاورزی بررسی و تعیین تکلیف شد.
وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در جلسه، افزود: طرحهای مختلف از جمله مجتمعهای گردشگری، بومگردی، تولید مخازن پلی اتیلن، کربنات کلسیم، مرغداریهای گوشتی، پرورش گوسفند و گاو شیری و همچنین گلخانههای گل و گیاه، بررسی و تکلیف آنها مشخص شد.
سرپرست مدیریت امور اراضی استان در ادامه از بررسی و تصویب دو پلاک از اراضی کشاورزی شهرستان علی آباد کتول در کمیسیون رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی خبر داد و تأکید کرد: این جلسه در دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور اکثریت اعضای کمیسیون برگزار شد و دو پلاک از شهرستان علی آباد به دقت بررسی و تعیین تکلیف شد.
نوری زرگری اظهار کرد: اجرای دقیق عملیات حدنگاری و رفع تداخلات، یکی از پایههای اصلی تثبیت مالکیت و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی است و این فرآیند به ارتقای مدیریت اراضی و جلوگیری از مشکلات حقوقی کمک خواهد کرد.
