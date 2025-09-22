آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا سهشنبه اول مهر ۱۴۰۴ بهره برداری از ۲۰۵ مگاوات و عملیات اجرایی ۷۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی با حضور عباس علی آبادی، وزیر نیرو با مجموع اعتباری بالغ بر ۷,۵۰۰ میلیارد تومان آغاز میشود.
در همین راستا بهره برداری از ۱۰۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مقیاس بزرگ و ۱۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک و عملیات اجرایی ۷۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر شامل ۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در یک ساختگاه استان سیستان و بلوچستان، یک مگاوات در یک ساختگاه استان خراسان رضوی و ۵۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در یک ساختگاه استان یزد با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز میشود.
بر اساس این گزارش، با بهرهبرداری از هر یک مگاوات نیروگاه خورشیدی سالانه ۵۰۰ هزارمتر مکعب در مصرف سوخت و ۴۰۰ هزار لیتر در مصرف آب صرفهجویی میشود.
تاکید میشود هر مگاوات نیروگاه خورشیدی سالانه از انتشار ۱۰۰۰ تن CO۲ در هوا جلوگیری میکند.
بر اساس این گزارش، با بهرهبرداری از این نیروگاهها، ظرفیت نصب شده نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از ۲۳۰۰ مگاوات خواهد گذشت.
