نظامی اسرائیلی: هدف نابودی حماس در جنگ غزه محقق نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک سرباز اسرائیلی که در غزه خدمت کرده است؛ اعلام کرد: شوکه از این شدم که همچنان درباره جنگی صحبت می‌کنیم که قرار بود مدتها پیش پایان یابد.

وی افزود: تصمیم به اشغال غزه حکم اعدام برای اسیران اسرائیلی بود و هدف نابودی حماس غیرقابل تحقق است.

سی‌ان‌ان همچنین به نقل از دان حالوتس، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد: همه سربازان ذخیره اسرائیل برای خدمت پاسخ نخواهند داد و برنامه مربوط به غزه منطقی نیست.

مقام صهیونیست: اسرائیل زیر آتش، مذاکراتی برای رسیدن به توافق انجام می‌دهد

از سوی دیگر، روزنامه هاآرتص به نقل از منابع آگاه اسرائیلی اعلام کرد که پاسخ اسرائیل درباره توافق غزه هم اکنون در حال نگارش است و با سکوت متعمدانه همراه است.

این روزنامه به نقل از یک منبع سیاسی اسرائیلی اعلام کرد که طرح کنترل غزه مانع از انجام مذاکرات برای رسیدن به توافق نخواهد شد.

این مقام سیاسی اسرائیلی افزود: اسرائیل زیر آتش، مذاکراتی برای رسیدن به توافق انجام خواهد داد.