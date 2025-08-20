عملیات جدید نیروهای فلسطینی برای اسیر کردن نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیست اذعان کردند که نیروهای مقاومت فلسطین به محل تجمع نظامیان اشغالگر و تیپ کفیر در رفح حمله کرده و تعدادی از آنها را زخمی کردند.

بر اساس این گزارش، بالگردهای رژیم صهیونیستی برای انتقال نظامیان زخمی به این منطقه وارد شدند.

علاوه بر این گزارش شده که رزمندگان فلسطینی قصد داشتند تعدادی از نظامیان صهیونیست را در عملیات امروز در رفح اسیر کنند. آنها تلاش کردند وارد مقر ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب نوار غزه شوند.

رسانه‌های صهیونیستی تأیید کردند که برخی از این نظامیان دچار جراحات شدید شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، یک نظامی صهیونیست در وضعیت وخیم قرار دارد و دو نظامی دیگر نیز جراحات خفیف تا متوسط برداشته‌اند.