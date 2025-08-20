راه اندازی «اتاق تمیز» در بیمارستان محک

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمارستان محک از مهرماه امسال، با راه‌اندازی یک اتاق تمیز در بخش مدیریت دارویی وارد مرحله جدیدی از رعایت استانداردهای جهانی خواهد شد. این اتاق تمیز با هدف بهینه‌سازی فرآیند آماده‌سازی داروهای شیمی درمانی و کاهش خطرات بهداشتی و زیست‌محیطی، طراحی و اجرا شده است.

اتاق تمیز با توجه به استانداردهای معتبر و پروتکل‌های روز دنیا طراحی شده است.

در این فضا، غلظت ذرات معلق هوا کنترل و طبقه‌بندی می‌شود تا فرآیند آماده‌سازی داروهای شیمی درمانی به شکلی ایمن و دقیق‌تر انجام گیرد. همچنین، هودهای شیمی درمانی در یک فضای مرکزی و متمرکز قرار گرفته‌اند تا ضمن کاهش زمان و هزینه‌های نگهداری و سرویس، مدیریت بهینه‌تری در مصرف دارو انجام گیرد.

پروژه طراحی و ساخت این اتاق تمیز با حمایت یکی از نیکوکاران حقوقی و توسط پیمانکار بیرونی با رعایت تمامی الزامات بیمارستان محک و پروتکل‌های استاندارد انجام شده است. اتاق تمیز در طبقه منفی دو بخش غربی ساختمان شماره یک بیمارستان محک مستقر خواهد شد.

از مزایای اجرای این پروژه می‌توان به مواردی چون کاهش زمان آماده‌سازی دارو بهینه‌سازی مصرف دارو و صرفه‌جویی دارویی تا ۴۰ درصد، کاهش خطاهای دارویی با نظارت دقیق فارماکولوژیست‌ها و کاهش خطرات زیست‌محیطی با استفاده از جدیدترین تکنولوژی اگزاست برای پرسنل اشاره کرد.

این پروژه که در راستای استراتژی تحول درمان بیمارستان محک اجرا شده است، ضمن رعایت تمامی الزامات بهداشتی و استانداردهای علمی، هدفش ارتقای کیفیت درمان کودکان مبتلا به سرطان است.