به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره افزایش نسبت ابتلاء به بیماری کرونا نسبت به سایر بیماریهای عفونتهای تنفسی گفت: این افزایش، تغییر قابل توجهی محسوب نمیشود و از آنجا که علائم بالینی غیرمعمول یا شدیدی از بیماران دیده نشده، نگرانی خاصی نیز وجود ندارد.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به صورت منظم روند عفونتهای تنفسی و عوامل ایجادکننده آن را رصد میکند افزود: در صورت مشاهده افزایش شدید یا تغییرات در شدت بیماری، بلافاصله مداخلات لازم انجام و اطلاعرسانی عمومی صورت میگیرد.
مرادی تاکید کرد: در هرگونه تجمع انسانی، احتمال افزایش بروز عفونتهای تنفسی وجود دارد و بازگشت زائران اربعین نیز منجر به افزایش مختصر موارد در برخی مبادی ورودی و استانها شده است. با این حال بر اساس رصدهای انجامشده، تابلوی بالینی متفاوت یا غیرمعمولی از سویه فعلی کرونا که در ایران و جهان بومی شده، مشاهده نشده است.
وی با اشاره به شرایط فصل تابستان تصریح کرد: در این زمان به دلیل گرما، ویروسهای دیگر کمتر فعال هستند و عامل اصلی عفونتهای تنفسی عمدتاً ویروس کروناست، بنابراین انتظار میرود اغلب موارد عفونت تنفسی در این فصل به کرونا مربوط باشد.
مرادی در پایان توصیه کرد: زائران اربعین در صورت بروز تب و علائم تنفسی تا دو هفته پس از بازگشت، آداب بهداشتی را رعایت کنند و در صورت داشتن علائم شدید، به پزشک مراجعه نمایند.
نظر شما