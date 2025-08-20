ثبت ۲۳۰ هزار درخواست سرویس مدارس توسط اولیاء

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کاظمی مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور با اشاره به بند ۱۰ ماده ۱ آئین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزی مصوب هیأت وزیران، عنوان داشت: به منظور اجرا، ساماندهی، مدیریت و نظارت یکپارچه و مستمر بر عملکرد تمامی دستگاه‌های متولی، شرکت‌ها و رانندگان مجاز حمل و نقل دانش آموزی، اولیا متقاضی حمل و نقل (سرویس) و همچنین تجمیع و به‌روزرسانی و پایش اطلاعات مربوط به صورت بر خط توسط وزارت کشور سامانه‌ای به نام سامانه پایش ناوگان دانش آموزی «سپند» به نشانی www.irtusepand.ir ایجاد شده است.

مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور اعلام کرد: با توجه به درخواست‌های بیشمار والدین دانش آموزان آخرین زمان ثبت درخواست و یا ویرایش اطلاعات والدین جهت سرویس مدرسه در سامانه (سپند) ۱ الی ۱۵ شهریور ماه برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ است و دیگر قابل تمدید نخواهد بود.

وی با ذکر اینکه تاکنون بیش از ۲۳۰ هزار اولیا درخواست سرویس مدارس خود را در سامانه سپند ثبت کرده‌اند خاطر نشان کرد: اولویت تخصیص سرویس مدارس با والدینی است که در زمان مقرر ثبت درخواست نموده‌اند و آن دسته از والدین که ممکن است تا شروع سال تحصیلی تغییر محل سکونت و یا مدرسه دانش‌آموز داشته باشند و یا در مرحله اول ثبت نام والدین نتوانستند درخواست خود را در سامانه ثبت کنند، می‌توانند در این مرحله نسبت به ثبت نام اقدام نموده یا اطلاعات خود را ویرایش نمایند. در صورتی که همچنان محل سکونت و یا مدرسه فرزند آنان قطعی نشده است توصیه می‌شود ثبت درخواست را در سامانه انجام داده و پس از نهایی شدن نشانی منزل و یا مدرسه، به شرکت‌های پیمانکاری که از شهرداری مجوز فعالیت دریافت نموده‌اند مراجعه و درخواست نمایند تا ثبت نام آنان را تکمیل کنند.

کاظمی ادامه داد: برابر ماده ۲۴ آئین‌نامه، هرگونه دخالت مدیران مدارس یا سایر مسئولان و عوامل مدرسه یا ادارات آموزش و پرورش در حوزه حمل و نقل، خارج از موارد تعیین شده در آئین نامه، ممنوع بوده و لذا انعقاد قرارداد بین مدارس و مجموعه‌های تابعه با پیمانکاران وجاهت قانونی نداشته و ادارات کل آموزش و پرورش موظف هستند با مدارس متخلف برخورد قانونی لازم را به عمل آورند.

این مسئول با اشاره به ثبت نام شرکت‌های حمل و نقل دانش آموزی، تأمین سرویس و نحوه نظارت بر سرویس مدارس را اینگونه گفت: در سامانه سپند، اطلاعات مربوط به ۱۰۶۹ شرکت حمل و نقل دانش آموزی ثبت گردیده که توسط شهرداری‌ها ارزیابی، اعتبار سنجی و تائید می‌شود و پس از آن، اطلاعات شرکت‌ها، رانندگان، خودروها و مسیرهای سرویس مدارس به طور کامل ثبت و در دسترس والدین قرار می‌گیرد. همچنین به منظور افزایش سطح کیفیت و ایمنی این حوزه، امکان نظارت بر خط بر نحوه سرویس دهی ناوگان نیز در این سامانه فراهم شده است و والدین می‌توانند تخلفات این حوزه را به شهرداری مربوطه اعلام نمایند و اگر اولیا با شرکت‌هایی که در سامانه ثبت نگردیده قرارداد ببندند، مسئولیتی متوجه شهرداری‌ها نخواهد بود.

وی در خصوص قیمت گذاری سرویس مدارس گفت: به استاد بند ۲ از ماده ۱۶ و همچنین ماده بند ۲۶ و بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر، تعیین بهای خدمات حمل و نقل و در این مورد بهای خدمات حمل ون قل دانش آموزی بر عهده شورای اسلامی هر شهر می‌باشد که فهرست نرخ بهای سرویس مدرسه بر اساس فرمول خاص همان شهر همانند طول مسیر (نقطه مبدا و مقصد)، ترافیک، نوع خودرو (سواری، ون و مینی بوس) و غیره که به تصویب شوراهای اسلامی هر شهر رسیده در سامانه تا پایان مرداد ماه بارگذاری می‌گردد و برای والدین قابل مشاهده خواهد بود.