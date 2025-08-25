جهانبخش دانشیان معاون سازمان امور دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص زمان بازگشایی خوابگاه‌های دانشجویی برای سال تحصیلی جدید گفت: زمان شروع امتحانات دانشگاه‌ها در سال تحصیلی که گذشت با یکدیگر متفاوت بود، به طوری که در زمان توقف مسائل آموزشی در دانشگاه‌ها برخی از آن‌ها هنوز اقدام به برگزاری امتحانات پایان ترم نکرده بودند اما در برخی دیگر از دانشگاه‌ها تنها چند روز باقی مانده بود تا امتحانات به پایان برسد.

وی ادامه داد: این تفاوت برنامه‌ها، قطعاً به موضوع بازگشایی دانشگاه‌ها، ارائه خوابگاه و تغذیه به دانشجویان تاثیر خواهد گذاشت، در حقیقت این موارد متناسب با برنامه‌ای که هر دانشگاه برای خود دارد، انجام خواهد پذیرفت.

معاون سازمان امور دانشجویان با اشاره به وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: خوابگاه‌های دانشگاه های بزرگ ما تقریباً قدیمی و فرسوده هستند و به بازسازی و تعمیرات نیاز دارند.

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی اخیر و مسائل مرتبط با آنها، سبب شد تا دانشجویان به دلیل زمان کوتاهی که داشتند خوابگاه‌ها را تخلیه نکنند به همین منظور برخی از دانشگاه‌ها نتوانستند به مسائل تعمیراتی به صورت گسترده ورود کنند و با سیاستی که اتخاذ کردند تنها توانستند به مسائل ضروری پرداخته و برخی از آنها را برطرف کنند و خود را برای سال تحصیلی جدید آماده سازند.

معاون سازمان امور دانشجویان با اشاره به اینکه بسیاری از خوابگاه‌ها فرسوده هستند، اظهار کرد: سازمان امور دانشجویان در این راستا از دانشگاه ها درخواست کرد تا در خصوص تجهیز و تعمیر خوابگاه ها موارد بسیار ضروری و لازم را اعلام کنند که پس از جمع آوری داده ها مشخص شد مبلغی حدود هفت تا هشت همت بودجه مورد نیاز است تا اقداماتی به منظور تامین بودجه دانشگاه ها برای تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها انجام شود.

دانشیان افزود: خوشبختانه مشاور اقتصادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نیز در جلسات سازمان امور دانشجویان حضور داشتند و از نقطه نظرات ارزنده و راهکارهای ایشان استفاده شد.

وی با بیان اینکه داده‌های جمع آوری شده در اختیار مشاور اقتصادی وزیر علوم قرار گرفت؛ تصریح کرد: پس از برگزاری جلسات مقرر گشت با توجه به نوع تعمیرات و تجهیزاتی که دانشگاه‌ها نیاز دارند مجدد یک اولویت بندی انجام شود تا بتوانیم در تامین بودجه و یا در کاهش بودجه مورد نیاز همکاری داشته باشیم به طوری که دانشگاه ها حداقل بتوانند بخشی از نیازهای خود به تعمیرات و تجهیزات را انجام دهند.