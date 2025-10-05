جهانبخش دانشیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش امنیت داخل و خارج خوابگاه های دانشجویی گفت: بیشتر تمرکز ما در بحث خوابگاه های دانشجویی ،بررسی خوابگاه‌ها از بعد فراهم بودن شرایط مناسب برای زیست دانشجویان است.

وی ادامه داد: در بحث امنیت خوابگاهی باید خوابگاه ها مجهز به سنسور گاز و سنسور آتش سوزی باشند ، همچنین اخیرا دوباره جلسه در مورد دانشگاه‌هایی که خوابگاه‌های آن از لحاظ حصار نقص دارند، برگزار کرده ایم که به آن رسیدگی و رفع شود، در واقع برروی افزایش امنیت در داخل و خارج دانشگاه تمرکز کرده ایم.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی گفت: جلساتی هم در مورد سن ساختمان های خوابگاهی و شرایطی که متناسب با موقعیت دانشگاه و خوابگاه دارند برگزار کرده ایم ، ارزیابی هایی اولیه انجام شده است و اکنون در مرحله‌ ای هستیم که ببینیم چگونه می توانیم حجم بالایی از منابع مالی مورد نیاز برای تعمیرات خوابگاه های دانشجویی را با توجه به قدیمی بودن خوابگاه ها فراهم کنیم.

وی ادامه داد: از اسفند ماه سال گذشته و به طور ویژه درهمین فصل بهار و تیر ماه به دنبال راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای تعمیرات خوابگاه ها هستیم ، رئیس سازمان امور دانشجویان و وزیرعلوم نیز به آن اشاره کرده اند.

دانشیان افزود: مبلغ مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز خوابگاه ها زیاد است و به خاطر همین جلسات ما هنوز ادامه دارد امیدواریم که به نتیجه خوب برسیم ولی به نتیجه‌ هم که رسیدیم یک مرتبه نمی توانیم آن را انجام دهیم، باید فازبندی شده و بر اساس اولویت تقسیم بندی شود که این کار نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: خوابگاه ها با توجه به اینکه در چه مناطقی هستند مشکلات متفاوتی دارند، به عنوان مثال خوابگاه هایی که در مناطق جنوبی قرار دارند به خاطر رطوبت هوا و بحث گرما، نیازمند تامین و تجهیز کولرهایی گازی هستند، خوابگاه هایی که در مناطق سردسیر قرار دارند به وسایل گرمایش بیشتر نیاز دارند ولی در مجموع رسیدگی و تعمیرات سرویس‌های بهداشتی نیز خیلی مهم است.

وی ادامه داد: ما برنامه ریزی های لازم را انجام می دهیم و علاقمند هستیم زمانی که کار انجام شد اطلاع رسانی کنیم.