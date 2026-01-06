سعید حبیبا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بودجه آموزش عالی گفت: خوشبختانه بودجه مربوط به خوابگاه‌ها و بحث تغذیه یک رشد نسبتاً خوبی داشته است و ما امیدواریم که در مجلس مجدداً رشد بهتری اختصاص دهند، بودجه خود سازمان امور دانشجویان کل وزارتخانه و دانشگاه‌ها بین ۱۶ تا ۲۰ درصد رشد داشتند و امیدواریم که در مجلس توجه بیشتری شود.

وی ادامه داد: برای تأمین تجهیز خوابگاه‌ها یک همت دولت پیشنهاد شده و تصویب کرده و ما امیدوارم در مجلس بیشتر شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: حدود ۷ همت برای تأمین تجهیز خوابگاه‌ها نیاز داریم که بتوانیم، در حد و شأن دانشجویان مان خوابگاه‌ها را تجهیز و آماده استفاده دانشجویان کنیم.