  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

نیاز دانشگاه‌ها به ۷ همت بودجه برای تجهیز خوابگاه‌ها

نیاز دانشگاه‌ها به ۷ همت بودجه برای تجهیز خوابگاه‌ها

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: حدود ۷ همت برای تجهیز خوابگاه‌ها نیاز داریم که بتوانیم، در حد و شأن دانشجویان مان خوابگاه‌ها را تجهیز و آماده استفاده دانشجویان کنیم.

سعید حبیبا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بودجه آموزش عالی گفت: خوشبختانه بودجه مربوط به خوابگاه‌ها و بحث تغذیه یک رشد نسبتاً خوبی داشته است و ما امیدواریم که در مجلس مجدداً رشد بهتری اختصاص دهند، بودجه خود سازمان امور دانشجویان کل وزارتخانه و دانشگاه‌ها بین ۱۶ تا ۲۰ درصد رشد داشتند و امیدواریم که در مجلس توجه بیشتری شود.

وی ادامه داد: برای تأمین تجهیز خوابگاه‌ها یک همت دولت پیشنهاد شده و تصویب کرده و ما امیدوارم در مجلس بیشتر شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: حدود ۷ همت برای تأمین تجهیز خوابگاه‌ها نیاز داریم که بتوانیم، در حد و شأن دانشجویان مان خوابگاه‌ها را تجهیز و آماده استفاده دانشجویان کنیم.

کد خبر 6715115
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها