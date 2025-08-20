به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا گلپایگانی روز چهارشنبه در جلسه بازآفرینی شهری آذربایجان شرقی، اظهار کرد: بازآفرینی شهری پس از سالها تجربه درباره چگونگی بهبود شرایط زندگی در حاشیه نشینی و بافتهای تاریخی تلاش میکند تا با کمک همه دست اندرکاران مدیریت مجموعههای شهری و همت مردم با تعریف پروژههای اقدام مشترک در جهت بهبود فضای زندگی پیش رود.
وی افزود: آذربایجان شرقی در دوره کنونی و مرتبط با حوزه بازآفرینی چند فرصت خاص دارد که با همت شهرداران در خط مقدم عمل، میتواند اتفاقات اثرگذار و فرخنده ای در کل استان اتفاق بیفتد.
وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور به مشکلات بافتهای فرسوده تبریز اشراف کامل دارد و در دور نمایندگی مردم این شهر نیز دغدغه حل آنها را داشت و امروز نیز تلاش مضاعفی در این راستا دارند.
گلپایگانی اظهار کرد: تبریز یکی از شهرهایی است که سکونتگاههای غیررسمی به شدت زیادی دارد و برخی از خانههای غیررسمی در زمینهای عمدتاً تصرفی، روی گسل تبریز ساخته شده است که شرایط را خطرناکتر میکند.
وی افزود: این شهر چند هزار سال قدمت دارد ولی به خاطر زلزلههای گذشته، آثار تاریخی از آن سالها از بین رفته و هر لحظه ممکن است این زلزلهها تکرار شود.
وی تاکید کرد: اگر خانهای بدون رعایت اصول فنی ساخته شود، باید از ساخت آن جلوگیری کرد البته باید جلوی ساخت و ساز غیرمجاز گرفته شود طوری که شرایط برای ساخت مجاز مساکن فراهم شود و زندگی آبرومندی برای هموطنان عزیز تأمین کنیم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به تدوین برنامهای برای بازآفرینی محلات مختلف در کشور، گفت: برای تک به تک محلات هدف، سازوکار اجرای برنامه اقدام ملی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون باید ۲۵ درصد از تسهیلات بانکها در حوزه مسکن باشد، افزود: این قانون عمل نمیشود و حتی سال قبل ۴۰ هزار نفر را به بانکها معرفی کرده بودیم که فقط سه هزار و ۴۰۰ نفر وام گرفتند.
وی ادامه داد: بهسازی کوچهها و فراهم سازی آسایش برای ساکنان محلهها، یکی از دستورکارهای جدی ما است.
