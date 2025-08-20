مساجد؛ سنگر اصلی وحدت و مقاومت در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان البرز، حجت‌الاسلام کاظم شکری، در نشست هم‌اندیشی که به منظور تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مساجد این استان برگزار شد، بر اهمیت و نقش بی‌بدیل مساجد به‌عنوان محور وحدت و سنگر مقاومت اشاره کرد و در این نشست به تشریح برنامه‌های ویژه‌ای که به مناسبت روز جهانی مساجد طراحی شده است، پرداخت و گفت: بازدیدهای میدانی، نشست‌ها و گفت‌وگوهای محوری در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم جایگاه برجستهٔ مساجد را در جامعه معرفی و تقویت کنیم و به مقوله نیروی انسانی در مساجد به مناسبت هفته تجلیل از مساجد، برنامه‌هایی برای معرفی عملکرد مساجد موفق در استان طراحی شده است تا این مراکز الهام‌بخش دیگر مساجد قرار گیرند.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد البرز افزود: مناسبت هفته و روز جهانی مساجد به موضوعاتی چون نقش مساجد در نهادهای حاکمیتی، جایگاه زنان و خانواده در مساجد و معرفی مساجد موفق اختصاص دارد و همچنین استان البرز شهدای شاخصی در این حوزه دارد که خانواده‌های آنان به طور ویژه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

شکری در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما معرفی عملکرد مساجد برتر و فعال در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی است تا این پایگاه‌های معنوی، نقشی تأثیرگذار در ارتقا فرهنگ و انسجام جامعه ایفا کنند.

این نشست به‌منظور هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌ها در راستای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری مساجد استان البرز برگزار شد.